В Подольске пытались сбыть три килограмма наркотиков

Груз с отравой наркодилер перевозил весьма нестандартным образом - на автобусе. Видимо, он полагал, что так будет незаметнее и безопаснее. Однако на автобусной остановке в деревне Большое Брянцево его и задержали.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что взяли мужчину сотрудники полиции УМВД России по городскому округу Подольск. Им оказался 25-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья.

При личном досмотре в его рюкзаке обнаружено 6 прозрачных полимерных пакетов с кристаллизованным веществом белого цвета. В результате исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством общей массой около 3 килограммов.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ - "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Задержанный взят под стражу.