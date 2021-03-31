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31.03.2021 17:07

В райцентрах Воронежской области построят современные спортобъекты

На строительство спортсооружений по адресной инвестпрограмме-2021 регион направит около 1,7 миллиарда рублей. Из них более 1,2 миллиарда добавили в рамках недавней корректировки облбюджета.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

В целом объем бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства в рамках областной адресной инвестиционной программы на 2021 год превышает 15 миллиардов. Причем 8,6 миллиарда - это средства региональной казны.

- В бюджете на текущий год изначально по различным программам предусматривалось строительство спортсооружений в муниципалитетах на сумму более 500 миллионов рублей. После корректировки бюджета туда были включены объекты на сумму еще почти 1,2 миллиарда, причем это финансирование исключительно из областной казны. В новой редакции заложены средства как на строительство и реконструкцию как объектов, уже включенных в программу, так и совершенно новых, - подчеркнул председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Фото: Воронежская областная Дума
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В частности, почти 480 миллионов рублей в этом году при корректировке заложили на реконструкцию стадиона спорткомплекса "Факел" в Воронеже. Почти 162 миллиона удалось добавить на строительство плавательного бассейна в Боброве. То же касается и реконструкции футбольного поля Подгоренской ДЮСШ им. Думчева под спортивный комплекс: на эти цели будет выделено почти 69 миллионов рублей.

В селе Верхний Мамон появится стадион - на это в 2021 году выделят около 58 миллионов. Значительное обновление и пополнение ждет и комплекс спортсооружений в Калаче. Здесь реконструируют стадион "Калач-Арена" (на это выделено более 78 миллионов) и начнут возведение спорткомплекса стоимостью почти 65 миллионов рублей.

Кроме того, Борисоглебск получит 140 миллионов на строительство спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, а поселок Грибановский - более 14 миллионов на стадион.

- В числе приоритетных задач - не только строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры в Воронежской области, но и популяризация здорового образа жизни, физкультуры и спорта, особенно среди детей и подростков. На это направлен и партийный проект "Детский спорт", в рамках которого строятся стадионы, обновляются спортзалы в школах, открываются спортивные площадки вблизи жилых домов, развивается система ГТО. Также проводятся турниры по различным видам игрового спорта, мастер-классы с чемпионами, - отметил председатель комитета Воронежской областной думы по физической культуре и спорту, региональный координатор проекта "Детский спорт" Александр Пешиков. - Еще одна важная задача, которая стоит перед органами власти, - это повышение статуса тренеров, совершенствование системы спортивной подготовки детей и молодежи.

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