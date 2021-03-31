В Воронеже планируют выпускать до 12 Ил-112 в год

Воронежский авиазавод (ВАСО) способен выпускать до 12 легких транспортных самолетов Ил-112 в год, заявили в ПАО "Ил". Тема серийного производства нового транспортника стала актуальной после возобновления летных испытаний прототипа.

- Доработаны все системы самолета, проведена работа по снижению его веса, что позволило передать Ил-112 на этап предварительных испытаний, проводимых совместно с Министерством обороны. Параллельно ведется подготовка к серийному производству до 12 самолетов в год, что удовлетворит потребности военных и обеспечит устойчивую загрузку предприятия, - рассказал управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой.

Напомним, во вторник опытный образец Ил-112 совершил второй полет с аэродрома ВАСО. Этому предшествовала работа по снижению взлетной массы и устранению других замечаний Минобороны.

Новый транспортник должен заменить в ВКС России устаревшие Ан-26. Он сможет перевозить до пяти тонн груза на расстояние 1200 километров, а при необходимости и десантировать его.