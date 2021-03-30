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30.03.2021,  
12:16
Текст:  Антон Валагин (Воронеж)

Новый транспортник Ил-112 впервые за два года поднялся в небо

В 11.35 с аэродрома Воронежского авиастроительного общества (ВАСО) поднялся в небо опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112. Это первый его полет после двухлетнего перерыва.

Фото: Минобороны РФ
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Ил-112 впервые поднялся в небо 30 марта 2019 года. По итогам теста заказчик самолета, Минобороны высказал ряд замечаний. В частности, масса лайнера оказалась на две тонны больше запланированной, из-за чего самолет не соответствовал техническому заданию по транспортировке пяти тонн груза на максимальную дальность в 1200 километров.

- Проведены мероприятия по снижению веса машины, сейчас он приближен к требованиям заказчика. Устранены замечания по конструктиву и другим моментам, - рассказал ТАСС представитель КБ "Ил" Александр Анохин. Самолет был готов к продолжению испытаний в 2020 году, но полеты пришлось отложить из-за реконструкции аэродрома ВАСО.

В процессе доработки Ил-112 лишился части штурманской аппаратуры, были заменены створки грузового люка, доработаны стойки шасси.

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