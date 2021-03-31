В Воронежской области ввели гибкую шкалу выплат на детей от 3 до 7 лет

В регионе изменили порядок начисления пособия на маленьких детей, введенного в 2020 году. Это позволит многим семьям претендовать на увеличение выплат.

Соответствующие изменения в нормативную базу внесла Воронежская областная дума.

- В 2020 году по инициативе президента Владимира Путина была разработана новая мера социальной поддержки семей с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно. Семьям, чей среднедушевой доход не превышал прожиточного минимума на душу населения в регионе, стала предоставляться ежемесячная денежная выплата. Ее размер на каждого ребенка составил половину величины регионального прожиточного минимума для детей, - напомнил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Новыми положениями регионального закона предусмотрен дифференцированный подход к начислению этих пособий. В зависимости от уровня нуждаемости малообеспеченной семьи выплата будет достигать 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума (ПМ) на ребенка ежемесячно.

Таким образом, теперь половина "детского" ПМ - это базовый размер пособия. Если же оно не позволит поднять среднедушевой доход семьи до регионального прожиточного минимума, то выплата будет назначаться в размере 75 процентов. Если же и в этом случае семья не сможет выйти из числа нуждающихся, пособие поднимут до ста процентов ПМ на каждого ребенка.

- Законом также установлено, что размер выплат будет пересчитан с 1 января 2021 года. Для этого гражданам необходимо будет только подать заявление на предоставление данной меры соцподдержки через портал госуслуг, МФЦ или управление социальной защиты населения по месту жительства. Сделать это можно будет с 1 апреля по 31 декабря 2021 года. В общем порядке необходимые сведения будут запрашиваться органами соцзащиты самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия, - пояснила председатель комитета областной думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.

Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов, на финансирование ежемесячной выплаты в 2021 году изначально было предусмотрено более 2,7 миллиарда рублей, в том числе более 400 миллионов - из средств региона. По предварительной оценке, исходя из нового порядка начисления пособия, в 2021 году потребуются дополнительные расходы в сумме около трех миллиардов рублей.