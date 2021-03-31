Жители курского села смогут узаконить свои коттеджи

Самое известное курское село - Кукуевку - скоро ждет настоящий праздник. Долгие годы куряне, построившие коттеджи неподалеку от заповедника имени Алехина, не могли получить на них документы о праве собственности и, как следствие, оформить регистрацию по месту жительства для себя и родных. В ситуацию пришлось вмешаться представителям Минприроды и региональным чиновникам, и вот дело сдвинулось с мертвой точки.

Широкие улицы с высокими коттеджами - настоящая визитная карточка Кукуевки. Куряне в свое время выкупали здесь землю, радуясь тому, что места ровные, никаких холмов или оврагов.

- И тогда мы даже подумать не могли о том, чем это для нас обернется, - говорят кукуевцы журналистам, ожидая встречи с главой Минприроды Александром Козловым и главой региона Романом Старовойтом.

Спокойной жизни в экологически чистом месте рядом с заповедником, на которую рассчитывали новоселы, не случилось. Как оказалось, охранная зона заповедника в то время, когда распродавались участки, не была закреплена документально. А после того как это сделали, территория новой Кукуевки оказалась вне правового поля. Научно-технический совет заповедника, куда необходимо обратиться за согласованием на ведение хозяйственной деятельности, начал отказывать в этом застройщикам - как состоявшимся, так и потенциальным.

Тем временем улицы села продолжали прирастать коттеджами. Успевшие получить разрешение на строительство завершали работы, не успевшие делали то же самое. Еще одна часть желающих жить по соседству с заповедником не начинала никаких работ, предпочитая заморозить все планы по застройке, чтобы потом не сносить дома, возведенные без разрешения.

Объединяло же всех этих людей одно: они привлекали внимание к собственной проблеме самыми неординарными способами. Даже первой ковидной весной, когда весь мир оказался в самоизоляции, высадили на поле картошку, геоглифом написав название своего многострадального села.

- А что нам было делать? - говорят они. - Все строились, вкладывали свои деньги. Некоторые вообще материнского капитала вот так лишились. И что же теперь - снести дома?

Глава Минприроды Александр Козлов сразу после приветствия сказал, что ничего никто сносить не будет, - проблема решается. Научно-технический совет заповедника рассмотрит заявления каждого о ведении хозяйственной деятельности. Для этого документы от кукуевцев будут принимать в режиме "одного окна" в местной сельской администрации. Как только в заповеднике выдадут положительное заключение, люди смогут с ним идти в Росреестр.

Охранная зона заповедника в то время, когда распродавались участки, не была закреплена документально

Сопровождение бумажной работы чиновники региональной администрации возьмут на себя, уже понятно, что объемы будут большими: принять документы нужно более чем у полутора тысяч человек.

- А вот если у меня такая ситуация: так вышло, что мы построились, не получив разрешения, - обратилась одна из жительниц села к министру. - Я как-то не сориентировалась... И вот дом уже стоит... Как быть?

Таких, как эта дама, в Кукуевке не один и не два человека. Министр ответил, что разбираться в ситуации нужно по закону: теперь таких застройщиков ждут штрафы - по три тысячи рублей.

- Заплатим и будем жить, - послышалось в толпе.