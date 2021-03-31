"Адмирал" принят в число участников следующего сезона КХЛ

В среду состоялось заседание Совета директоров Континентальной хоккейной лиги, на котором был утвержден состав участников следующего сезона. В чемпионате 2021/22 сыграют 24 клуба.

После годичного перерыва в число участников вернется "Адмирал" из Владивостока, который пропускал нынешний сезон. Впрочем, на пути команды остается одна проблема - клуб обязан погасить долги.

Сумму долга клуба назвал президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов. По его словам, он составляет 56 миллионов рублей.

С учетом возвращения "Адмирала" в КХЛ не исключили, что в Западную конференцию вернется нижегородское "Торпедо", поскольку в ином случае на Востоке будет 13 клубов, а на Западе - 11.