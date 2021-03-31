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31.03.2021 03:21
Рубрика: Экономика

Грузовой комплекс на востоке Сахалина начнут строить в 2023 году

Текст: Наталья Широкова

Возведение многофункционального грузового комплекса в порту Поронайск на востоке Сахалина начнется в 2023 году.

"Мы планируем получить положительное заключение Главгосэкспертизы и разрешение на строительство в конце 2022 года. Старт строительства, скорее всего, состоится в 2023 году", - цитирует РИА Новости генерального директора ООО "Многофункциональный грузовой район" Алексея Ферта.

По словам гендиректора, стратегия проекта предполагает финансовое участие его собственников и привлеченного банковского финансирования с соотношением 20/80 в пользу заемных средств. Тем не менее, как отметил Ферт, продолжается диалог с потенциальными соинвесторами.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Напомним, вчера правительство РФ утвердило концессионное соглашение о строительстве многофункционального грузового комплекса с угольным, нефтяным и газовым терминалами в порту Поронайск. Объект, который сможет обслуживать суда с полной грузоподъемностью до 80 тысяч тонн, разместят на границе Макаровского и Поронайского районов.

Общий объем инвестиций превысит 35,9 миллиарда рублей. При этом из бюджета на обустройство инфраструктуры выделят 3,96 миллиарда рублей.

По проекту мощность угольного терминала составит до пяти миллионов тонн в год, нефтеналивного - до 5,5 миллиона тонн, терминала газового конденсата - до 2,8 миллиона тонн.

Планируется также построить базу снабжения и бункеровочный (заправочный) комплекс.

Концессия позволит инвестору пользоваться объектом в течение 49 лет. Ввод комплекса в эксплуатацию должен состояться не позднее чем через шесть с половиной лет после подписания соглашения.

"Принятое решение поможет диверсифицировать экономику Сахалинской области, создать сотни новых рабочих мест и раскрыть логистический потенциал региона", - говорится в сообщении кабмина.

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