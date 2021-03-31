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31.03.2021 06:10
Рубрика: Власть

На Камчатке морской тральщик ТОФ взорвал минное поле "противника"

Текст: Юлия Гарднер

Морской тральщик МТ-264 соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России уничтожил минные постановки условного противника во время тренировки.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
На Камчатке корабли ТОФ нанесли удары по береговым целям

По легенде, тральщик в прибрежной зоне обнаружил комбинированные минные постановки "врага" на маршрутах следования кораблей и подводных лодок. Он классифицировал и определил их границы.

"Для проделывания проходов на заминированном участке акватории был применен специальный шнуровой заряд длиной 200 метров и мощностью 2,8 тонны в тротиловом эквиваленте", - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

В указанной точке корабль уложил его и подорвал, обеспечив безопасный проход боевых кораблей и судов флота. Макеты морских плавающих мин были уничтожены накладными зарядами и огнем скорострельных пушек АК-306.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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