На Камчатке морской тральщик ТОФ взорвал минное поле "противника"

Морской тральщик МТ-264 соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России уничтожил минные постановки условного противника во время тренировки.

По легенде, тральщик в прибрежной зоне обнаружил комбинированные минные постановки "врага" на маршрутах следования кораблей и подводных лодок. Он классифицировал и определил их границы.

"Для проделывания проходов на заминированном участке акватории был применен специальный шнуровой заряд длиной 200 метров и мощностью 2,8 тонны в тротиловом эквиваленте", - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

В указанной точке корабль уложил его и подорвал, обеспечив безопасный проход боевых кораблей и судов флота. Макеты морских плавающих мин были уничтожены накладными зарядами и огнем скорострельных пушек АК-306.