СК выяснил причины травмирования школьниц в Приамурье

В СУ СК РФ по Амурской области подвели промежуточные итоги доследственной проверки инцидента в одной из гимназий Благовещенска, где пять учениц намерено повредили себе руки. По их мнению, школьницы сделали это из любопытства.

Как выяснили следователи, 25 марта на перемене одна из гимназисток самостоятельно нанесла себе небольшие раны на руках. Ее примеру последовали еще четыре девочки. В местных СМИ появились предположения, что к этому поступку детей подтолкнуло видео из TikTok. Однако эта версия не подтвердилась.

"Следователи опросили школьниц, педагогический коллектив школы, лицо, распространившее эту информацию в средствах массовой информации, а также провели комплекс иных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшедшего. Никто из опрошенных не подтвердил первичную информацию о наличии какой-либо связи происшедшего с пользованием социальными сетями", - сообщает пресс-служба областного следкома.

Сейчас с детьми работают психологи. Досдедственная проверка продолжается.