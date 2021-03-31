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31.03.2021 08:14
Рубрика: Происшествия

СК выяснил причины травмирования школьниц в Приамурье

Текст: Александр Ярошенко

В СУ СК РФ по Амурской области подвели промежуточные итоги доследственной проверки инцидента в одной из гимназий Благовещенска, где пять учениц намерено повредили себе руки. По их мнению, школьницы сделали это из любопытства.

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Как выяснили следователи, 25 марта на перемене одна из гимназисток самостоятельно нанесла себе небольшие раны на руках. Ее примеру последовали еще четыре девочки. В местных СМИ появились предположения, что к этому поступку детей подтолкнуло видео из TikTok. Однако эта версия не подтвердилась.

"Следователи опросили школьниц, педагогический коллектив школы, лицо, распространившее эту информацию в средствах массовой информации, а также провели комплекс иных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшедшего. Никто из опрошенных не подтвердил первичную информацию о наличии какой-либо связи происшедшего с пользованием социальными сетями", - сообщает пресс-служба областного следкома.

Сейчас с детьми работают психологи. Досдедственная проверка продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск

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