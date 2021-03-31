Стали известны города, где сильнее всего подорожала вторичка

Цены на вторичном рынке недвижимости растут, сейчас в целом по стране квадратный метр в готовой квартире стоит 72,9 тысячи рублей. За год цены увеличились на 17,2 процента, причем за первый квартал 2021 рост составил 5,7 процента, сообщает ЦИАН со ссылкой на результаты своего исследования.

Примечательно, что в числе лидеров роста в процентном соотношении оказались отнюдь не мегаполисы.

Так, в регионах Северо-Запада в процентном соотношении сильнее всего подорожала недвижимость в Череповце - здесь квартиры на вторичном рынке прибавили в цене 25 процентов, теперь "квадрат" здесь стоит 56,9 тысячи рублей. К слову, жилье в Череповце стоит на 3 тысячи дороже, чем в Вологде, в столице региона квартиры тоже подорожали, но всего на 8,5 процента.

67,9 тысячи рублей теперь стоит квадратный метр жилья в Петрозаводске, рост - 21,9 процента за год. В Калининграде стоимость недвижимости на вторичном рынке теперь составляет 84,3 тысячи рублей, за год она увеличилась на 19,3 процента.

Для сравнения, в Петербурге квартиры выросли за год в цене на 15,6 процента, готовые квартиры в Северной столице теперь продаются из расчета 157 тысячи за квадратный метр.

Самое дорогое жилье традиционно в Москве. Цены на квартиры достигли отметки в 257 тысяч за квадратный метр, за год жилье подорожало в столице на 15,1 процент. В Подмосковье квартиры растут в цене быстрее, так в Домодедово жилье стало дороже за год на 19 процентов (теперь здесь квартиры продаются из расчета 121 тысяча рублей за квадратный метр). А самая дорогая недвижимость в Подмосковье - в Реутове (176 тысяч рублей) и в Красногорске (173 тысячи рублей).

На юге страны лидером по росту цен является Симферополь: за год здесь вторичка подорожала почти на 16 процентов, цены на квадратный метр достигли отметки в 118 тысяч рублей. Но самые дорогие квартиры на юге все равно в Сочи, недвижимость здесь продается из расчета в 180 тысяч рублей за "квадрат". За год цены здесь выросли на 9,1 процента.

Аналитики ЦИАН высокие цены на вторичную недвижимость в Сочи объясняют борьбой с точечной застройкой, проводимой местными властями. Соответственно, уже готовые квартиры в хороших локациях растут в цене. На Кавказе самый заметный рост в Нальчике, здесь квартиры за год подорожали на 12,1 процента и достигли 50 тысяч рублей за квадратный метр.

Среди регионов ПФО заметнее всего изменились цены на квартиры в Нижнем Новгороде, здесь рост составил около 18 процентов, а "квадрат" здесь теперь стоит 88 тысяч. Однако лидерство по уровню цен в округе уверенно держит Казань, в столице Татарстана жилье стоит 98 тысяч рублей за квадратный метр, рост за год - 12,3 процента.

А самые дешевые квартиры в округе - в Оренбурге, цена "квадрата" - 49,2 тысячи рублей, рост за год - 3,2 процента. На Урале самые дешевые квартиры - в Челябинске, вторичная недвижимость здесь продается из расчета 45,5 тысячи рублей за "квадрат", рост за год - 6,5 процента. Лидером по росту цен на Урале стал Сургут - 10,4 процента за год, теперь жилье здесь продается из расчета 91,4 тысячи рублей за "квадрат". К слову, самые дорогие квартиры на вторичном рынке округа продаются в Нефтеюганске - 93,1 тысячи рублей за "квадрат". А в Екатеринбурге квартиры частными собственниками выставляются на продажу из расчета 81,7 тысячи рублей.

В Сибири самое дорогое жилье в Иркутске - цены на квадратный метр приближаются к 89 тысячам рублей, рост за год - 17,5 тысячи. А лидером по темпам роста оказался Омск: здесь квартиры за год выросли в цене на 21,9 процента и достигли цены 61,9 тысячи рублей за "квадрат".

На Дальнем Востоке самый заметный рост цен на рынке недвижимости зафиксирован в Чите и Улан-Удэ. Квартиры в этих городах стоят одинаково - 74,3 тысячи рублей за квадратный метр. За год в Забайкалье квартиры выросли в цене на 18 процентов, в столице Бурятии - на 21. А самое дорогое жилье на Дальнем Востоке - в Приморском крае. Квартиры здесь выставляются на продажу из расчета 141 тысячи рублей за квадратный метр.