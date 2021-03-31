Стали известны города, где сильнее всего подорожала вторичка

Примечательно, что в числе лидеров роста в процентном соотношении оказались отнюдь не мегаполисы.
Так, в регионах Северо-Запада в процентном соотношении сильнее всего подорожала недвижимость в Череповце - здесь квартиры на вторичном рынке прибавили в цене 25 процентов, теперь "квадрат" здесь стоит 56,9 тысячи рублей. К слову, жилье в Череповце стоит на 3 тысячи дороже, чем в Вологде, в столице региона квартиры тоже подорожали, но всего на 8,5 процента.
67,9 тысячи рублей теперь стоит квадратный метр жилья в Петрозаводске, рост - 21,9 процента за год. В Калининграде стоимость недвижимости на вторичном рынке теперь составляет 84,3 тысячи рублей, за год она увеличилась на 19,3 процента.
Для сравнения, в Петербурге квартиры выросли за год в цене на 15,6 процента, готовые квартиры в Северной столице теперь продаются из расчета 157 тысячи за квадратный метр.
Самое дорогое жилье традиционно в Москве. Цены на квартиры достигли отметки в 257 тысяч за квадратный метр, за год жилье подорожало в столице на 15,1 процент. В Подмосковье квартиры растут в цене быстрее, так в Домодедово жилье стало дороже за год на 19 процентов (теперь здесь квартиры продаются из расчета 121 тысяча рублей за квадратный метр). А самая дорогая недвижимость в Подмосковье - в Реутове (176 тысяч рублей) и в Красногорске (173 тысячи рублей).
На юге страны лидером по росту цен является Симферополь: за год здесь вторичка подорожала почти на 16 процентов, цены на квадратный метр достигли отметки в 118 тысяч рублей. Но самые дорогие квартиры на юге все равно в Сочи, недвижимость здесь продается из расчета в 180 тысяч рублей за "квадрат". За год цены здесь выросли на 9,1 процента.
Аналитики ЦИАН высокие цены на вторичную недвижимость в Сочи объясняют борьбой с точечной застройкой, проводимой местными властями. Соответственно, уже готовые квартиры в хороших локациях растут в цене. На Кавказе самый заметный рост в Нальчике, здесь квартиры за год подорожали на 12,1 процента и достигли 50 тысяч рублей за квадратный метр.
Среди регионов ПФО заметнее всего изменились цены на квартиры в Нижнем Новгороде, здесь рост составил около 18 процентов, а "квадрат" здесь теперь стоит 88 тысяч. Однако лидерство по уровню цен в округе уверенно держит Казань, в столице Татарстана жилье стоит 98 тысяч рублей за квадратный метр, рост за год - 12,3 процента.
А самые дешевые квартиры в округе - в Оренбурге, цена "квадрата" - 49,2 тысячи рублей, рост за год - 3,2 процента. На Урале самые дешевые квартиры - в Челябинске, вторичная недвижимость здесь продается из расчета 45,5 тысячи рублей за "квадрат", рост за год - 6,5 процента. Лидером по росту цен на Урале стал Сургут - 10,4 процента за год, теперь жилье здесь продается из расчета 91,4 тысячи рублей за "квадрат". К слову, самые дорогие квартиры на вторичном рынке округа продаются в Нефтеюганске - 93,1 тысячи рублей за "квадрат". А в Екатеринбурге квартиры частными собственниками выставляются на продажу из расчета 81,7 тысячи рублей.
В Сибири самое дорогое жилье в Иркутске - цены на квадратный метр приближаются к 89 тысячам рублей, рост за год - 17,5 тысячи. А лидером по темпам роста оказался Омск: здесь квартиры за год выросли в цене на 21,9 процента и достигли цены 61,9 тысячи рублей за "квадрат".
На Дальнем Востоке самый заметный рост цен на рынке недвижимости зафиксирован в Чите и Улан-Удэ. Квартиры в этих городах стоят одинаково - 74,3 тысячи рублей за квадратный метр. За год в Забайкалье квартиры выросли в цене на 18 процентов, в столице Бурятии - на 21. А самое дорогое жилье на Дальнем Востоке - в Приморском крае. Квартиры здесь выставляются на продажу из расчета 141 тысячи рублей за квадратный метр.