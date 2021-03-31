Дополнительные льготы для многодетных семей ввели в Еврейской автономной области. Теперь родителям полностью компенсируют оплату за детсад. На эти цели регион потратит более 2,5 миллиона рублей.

Размер субсидии будет различаться в зависимости от стоимости услуг присмотра и ухода за детьми в государственных или муниципальных детских садах. Так в Биробиджане додетсад в среднем обходится 118 рублей в день, в других районах - от 74 до 97 рублей в день.

Семьи и раньше могли претендовать на льготы. Но они предусматривались только для людей с низким уровнем дохода и на полную компенсацию рассчитывать не приходилось. За первого ребенка можно было вернуть 20 процентов уплаченных денег, на второго полагалась "скидка" в 50 процентов, а на третьего и последующих детей - 70 процентов.

- Представьте, что сразу несколько детей ходят в детсад. Это существенные расходы для любых родителей, даже с учетом такой меры поддержки. Но даже на нее имеет право только половина многодетных семей, в которых сразу трое детей посещают дошкольное учреждение. Остальные якобы не соответствуют критерию нуждаемости. Поэтому в отношении таких семей мы предложили не принимать во внимание уровень доходов, а предоставить льготу им всем как особой категории граждан, - рассказала председатель Заксобрания ЕАО Любовь Павлова.

Сейчас в регионе 33 семьи, в которых три или больше детей, ходят садик. Раньше только 15 из них могли получать компенсацию. Теперь помогут и остальным 18 семьям. То есть, около 100 малышей будут посещать детсад бесплатно.