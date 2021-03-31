В Приморье из-за гибели горняка на руднике возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека) возбуждено СУ СК по Приморскому краю. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Тело 48-летнего рабочего было обнаружено 30 марта 2021 года на глубине 350 метров в штольне рудника "Королевский" АО ГМК "Дальполиметалл". Его гибель последовала после обрушения породы при проведении взрывных работ.

По версии следствия, должностное лицо, на которое возложена обязанность по соблюдению правил безопасности на взрывоопасных объектах, не приняло меры к сохранению жизни человека.

Расследование уголовного дела продолжается, изучается соответствующая документация, назначены судебные экспертизы.