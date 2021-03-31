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31.03.2021 06:48
Рубрика: Власть

В Приморье стартовал конкурс летных экипажей "Авиадартс-2021"

Текст: Ольга Журман

На аэродроме Центральная Угловая в Приморском крае начался окружной этап конкурса "Авиадартс-2021". Об этом "РГ" сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Состязания в рамках конкурса проводятся с привязкой к местам дислокации боевых самолетов - на аэродромах Хабаровского, Забайкальского и Приморского краев.

Летчики многофункциональных истребителей Су-35С и Су-30СМ уже приступили к отработке практических задач. Судьи-представители проверили у них уровень теоретических знаний по специальности.

Экипажи истребителей выполняют задачи воздушной разведки и навигации, среди них фигуры сложного пилотажа в составе пар и нанесение ракетно-бомбовых ударов. Выявляют также тех, кто лучше всех ведет маневренный воздушный бой.

Результаты соревнований станут известны к концу недели.

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