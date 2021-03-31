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31.03.2021 05:17
Рубрика: Происшествия

Жительница Улан-Удэ обманула банк на 1,8 млн рублей

Текст: Юлия Гарднер

В Улан-Удэ вынесен приговор местной жительнице, которая обманом получила ипотеку на 1,8 миллиона рублей. Ее признали виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Жителю Урала помогли списать несуществующий долг по ипотеке

В августе 2017 года женщина предоставила банку ложные сведения о заемщике - ее бывшем муже, который не имел регистрации и нигде не работал.

Она предъявила поддельные справку 2 НДФЛ и трудовую книжку мужчины, а также фиктивные сведения об оценке несуществующего дома, который якобы хотела купить. Таким образом, банк выдал ей почти два миллиона рублей ипотеки.

"Суд с учетом частично погашенной перед банком задолженности назначил виновной наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - сообщает прокуратура республики.

Кроме того, женщина должна будет вернуть кредитной организации всю сумму ущерба.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ

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