Жительница Улан-Удэ обманула банк на 1,8 млн рублей

В Улан-Удэ вынесен приговор местной жительнице, которая обманом получила ипотеку на 1,8 миллиона рублей. Ее признали виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В августе 2017 года женщина предоставила банку ложные сведения о заемщике - ее бывшем муже, который не имел регистрации и нигде не работал.

Она предъявила поддельные справку 2 НДФЛ и трудовую книжку мужчины, а также фиктивные сведения об оценке несуществующего дома, который якобы хотела купить. Таким образом, банк выдал ей почти два миллиона рублей ипотеки.

"Суд с учетом частично погашенной перед банком задолженности назначил виновной наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - сообщает прокуратура республики.

Кроме того, женщина должна будет вернуть кредитной организации всю сумму ущерба.