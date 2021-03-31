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31.03.2021 10:30
Рубрика: Общество

У каждого свой Эверест

89-летний нижегородец готовится к третьему восхождению на Эльбрус
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 68(8419)
В сентябре 2021-го Зиновию Славинскому исполнится 90 лет. Свой юбилей он планирует отпраздновать восхождением на Монблан и Эльбрус. Причем на Эльбрус он собирается подняться уже в третий раз.
Каждый день в качестве тренировки Зиновий Славинский поднимается с лыжными палками по волжскому откосу. Фото: Николай Нестеренко Каждый день в качестве тренировки Зиновий Славинский поднимается с лыжными палками по волжскому откосу. Фото: Николай Нестеренко
Каждый день в качестве тренировки Зиновий Славинский поднимается с лыжными палками по волжскому откосу. Фото: Николай Нестеренко

- В этом году хочу взять с собой сына Александра, чтобы показать ему ошеломляющие виды с горных вершин, - рассказал корреспонденту "РГ" Зиновий Михайлович. - Хотел еще в прошлом году, но из-за пандемии, понятно, все отложилось.

Готовился к новому приключению альпинист весь год. Чтобы не ограничиваться спортзалом, сделал антиковидную прививку и продолжил тренироваться, как и многие годы подряд, на волжском Откосе.

Фото: из архива Зиновия Славинского
86-летний Зиновий Славинский взошел на Эльбрус и готовится к Эвересту

Эти восхождения давно сделали его местной знаменитостью. Каждый день он поднимается с лыжными палками с Нижневолжской до Верхневолжской набережной по крутому склону высотой 70 метров.

- Я часто вижу здесь тренировки этого замечательного дедушки, - говорит Наталья Сипаева. - И каждый раз восхищаюсь его целеустремленностью. Он мне поневоле поднимает настроение и мотивирует на активный образ жизни, без шуток.

- Это хорошая подготовка с утра, когда двадцать подъемов по плотному снегу, - улыбается пожилой спортсмен. - После обеда у меня плавание в фитнес-центре и занятия на тренажерах. Важно и правильно питаться - ем один раз в день, часов в шесть вечера. Никаких колбас и сосисок, вместо конфет и мучного - мед. Обожаю баню. Сплю не более пяти часов в сутки, не курю и не пью алкоголь. А в целом - надо постоянно двигаться, в этом секрет жизненного тонуса.

Альпинизмом Зиновий увлекся еще в студенческие годы. Но серьезные восхождения пришлось отложить на долгие 60 лет - после окончания института работа на оборонку отнимала все время, а потом - семья, дети, внуки...
Эверест "подрос" на 86 сантиметров

Покорение вершин начал с Казбека - горы высотой 5033 метра. Он взошел на него в 2016 году в 85 лет - "просто решил отметить юбилей не в ресторане, а на горе. Навыки-то остались". Причем дошла тогда до вершины только половина группы - остальным помешала усталость.

В возрасте 86 лет он поднялся на Эльбрус и стал самым пожилым альпинистом, кому покорилась самая высокая гора Европы (5642 метра).

Ежегодно на Эльбрусе погибают до 20 человек. Многочисленные ледниковые трещины, непредсказуемая погода, лавины, "горнянка" (болезнь, вызванная нехваткой кислорода) - вот основные факторы риска.

- Перед восхождением мы там находились семь дней для акклиматизации. Вышли ночью, перед этим плотно подкрепились, - вспоминает Зиновий Славинский. - Ночью холоднее, а в мороз минимальна опасность схода лавин и камнепадов. До вершины мы добрались за восемь часов. Было трудно, преодолели и "мертвую точку" - это когда силы полностью оставляют. Но потом открывается второе дыхание. Как награда - абсолютная эйфория на вершине.

Теперь предстоит подняться на Монблан - самую высокую точку Альп. Гора хоть и ниже пяти тысяч метров, но сложнее в альпинистском плане. И если все сложится - опять Эльбрус.

- А там и на Эверест можно замахнуться, - смеется Зиновий Славинский. - Не надо ставить себе ограничения. Надо всегда быть готовым к новым свершениям, как пионер. У каждого должен быть свой Эверест, своя цель в жизни, пусть и труднодостижимая.

Кстати

Зиновий Михайлович Славинский родился 4 сентября 1931 года в Киеве, в город Горький его семья переехала во время Великой Отечественной войны. Окончил Горьковский политехнический институт, многие годы работал в научно-исследовательском институте, где занимался разработками приборов для оборонной промышленности. В 1990-е годы перешел работать в лабораторию Горьковской железной дороги. Дважды лауреат государственной премии в области науки и техники.

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