Белорусские танкисты повторили тактический прием 1941 года

В Нижегородской области на полигоне Мулино российские и белорусские танкисты совершили марш на новые позиции. Во время маневра отрабатывались вопросы инженерной разведки и разминирования путей на маршруте следования колонны бронетехники.

"Подразделения передвигались под прикрытием дымовых завес через лес, используя естественные средства маскировки. При этом экипажи танков Т-72Б3 и бронемашин БМП-2 соблюдали режим радиомолчания, обмениваясь информацией с помощью сигнальных флагов", - сообщили в Минобороны РФ.

Отметим, что подобный тактический прием применялся в Красной армии до 1942 года, когда еще не все танки были радиофицированы.

Как сообщает Минобороны РБ, военнослужащим предстоит подготовиться к ведению оборонительных действий. Российским и белорусск4им танкистам предстоит "отработать практику выхода из сражения в район восстановления боеспособности" и провести контратаку совместно с подошедшими резервами.

Всего в маневрах задействовано около 500 военнослужащих и 70 единиц военной техники. От РБ в учениях принимают участие танкисты и мотострелки из Слонима и Заслоново.