На Вятке тракторист насмерть завалил семилетнюю девочку опилом

В Фаленском районе Кировской области тракторист насмерть завалил семилетнюю девочку опилом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Трагедия произошла 19 марта, однако известно и ней стало только сегодня. Ребенок пошел к родителям на ферму, в это время тракторист при помощи отвала сгребал опил в кучу и, не заметив девочку, завалил ее. В результате девочка погибла.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России "Причинение смерти по неосторожности". Мужчину-тракториста допросили. Назначены и проводятся судебно-медицинская и инженерно-техническая экспертизы, устанавливаются все обстоятельства трагедии.