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31.03.2021 09:47
Рубрика: Культура

"Все мы - Ивановы"

В Русском драмтеатре поставили спектакль о душевном одиночестве
Текст: Гульназ Данилова
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 68(8419)
В репертуар Русского драматического театра РБ наконец вернулся Чехов. Спектакль "Иванов", два премьерных показа которого состоялись в минувшие выходные, поставил режиссер Григорий Лифанов, хорошо известный уфимской публике. Его "Преступление и наказание", "Фабричная девчонка", "Мнимый больной" идут в театре не первый год и собирают аншлаги. Не стал исключением и "Иванов" - зал был полон, благо ограничения по количеству зрителей сняты.

Написанная Чеховым, по его словам, "нечаянно" за несколько дней пьеса волнует умы постановщиков, театроведов и театралов уже больше ста лет, и каждая постановка вызывает споры: что же хотел сказать автор?

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Смыслов в пьесе действительно немало, но здесь лейтмотивом звучит тема "одиночества вдвоем", от которого главный герой (Николай Рихтер) пытается избавиться по-всякому - делает физические упражнения: отжимается, окунается в холодную воду, чуть ли не вертит сальто. Разлюбив жену (Олеся Шибко), ищет утешения в объятиях юной Шурочки (Дарья Филиппова). Все тщетно.

Режиссер уверен: мысли об одиночестве, месте в жизни, непонимании, равнодушии, когда даже самые родные люди не слышат друг друга, - это то, что кровоточит в нашей жизни.

Его Иванов - не "перегоревший" энтузиаст, который надорвался от непосильного труда и пребывает в депрессии. Тот, кто в депрессии, сальто не крутит. Его Иванов - потерянный человек, мучимый чувством вины и ищущий избавления от своей неудовлетворенности.

- Для меня это произведение важно потому, что у каждого в жизни бывают сложные периоды. Для того мы и живем, чтобы их испытать, когда ты должен выбирать и принимать решения, которые формируют тебя как личность. Ты можешь выброситься из окна, но можешь перебороть и стать сильнее, - говорит Григорий Лифанов. - Это произведение о каждом из нас. Изначально Чехов хотел назвать свою пьесу "Иван Иванович Иванов", потому что она - об очень простом, не выдающемся человеке. Мы все - Ивановы, испытывающие схожие проблемы. Но обычно видим друг друга как бы плоскими, без объема. А ведь в это время в жизни каждого происходят какие-то события, радостные или печальные. В каждом из нас есть объем, уникальность, каждый достоин, чтобы о нем написал Чехов. Этот момент очень важен для понимания пьесы.

Фото: Дмитрий Лямзин
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Тот, кто ждет от спектакля истинно чеховской атмосферы, окунается в нее не сразу, а только во втором акте благодаря блестящему актерскому ансамблю. Григорий Николаев (Павел Лебедев), Ирина Бусыгина (его жена), Валентина Гринькова (Авдотья Назаровна), Анастасия Сидоренко (Марфа Бабакина), Рустем Гайсин (Боркин) погружают зрителя в мир мелких проблем, сплетен, лицемерия, произрастающего из всепоглощающей скуки.

Осовременивать пьесу Чехова, перенося ее действие в какое-то необычное место или одевая персонажей в креативные костюмы, режиссер не стал. Он признался, что любит ставить классику. Это большая ответственность, ведь надо сохранить интонацию, атмосферу, при этом добиться того, чтобы было не скучно смотреть.

На вопрос одной из зрительниц: "Задумываетесь ли вы, что бы сказал автор, увидев вашу постановку?" - Григорий Лифанов ответил так:

- Я с авторами разговариваю, наверное, это болезнь, сейчас у меня диалог с Чеховым. И он меня во всем поддерживает.

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