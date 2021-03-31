Россия и Казахстан вместе наладят экоконтроль за состоянием Урала и Иртыша

Россия и Казахстан будут вместе работать над сохранением и восстановлением экосистем трансграничных рек - Урала и Иртыша. Соответствующая программа сотрудничества двух государств утверждена: документ рассчитан до 2024 года.

Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов по итогам совещания, состоявшегося в среду в Оренбурге. В мероприятии, посвященном сотрудничеству двух государств в экологической сфере, участвовали министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев и губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

Как сообщила пресс-служба Минприроды РФ, приоритетными темами обсуждения стали вопросы сохранения и восстановления экосистем бассейна реки Урал и совместная работа по проведению исследований в бассейнах крупных рек.

- Программа российско-казахстанского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистем трансграничных рек Урал и Иртыш утверждена. Документ рассчитан до 2024 года. Запланированы серьезные мероприятия по выявлению источников загрязнения, реконструкции водных сооружений, расчистке русел рек бассейна, - пояснил Александр Козлов. - Люди, граждане наших стран, ждут от нас результатов. А это, прежде всего, чистая вода, здоровые экосистемы. С российской стороны реализация мероприятий уже началась. Комплекс работ очень обширен и требует межведомственного сотрудничества - как с нашими российскими коллегами, так и зарубежными.

Глава Минприроды РФ подчеркнул, что результата можно достичь лишь при синхронном выполнении всех работ.

- Сегодня нам необходимо провести ревизию всех предприятий, которые забирают воду из реки, которые загрязняют Урал, и дальше вести совместный детальный анализ их деятельности, - отметил Магзум Миргалиев.

В границах бассейна Урала на территории РФ находятся 439 водопользователей. Только в Оренбуржье 23 предприятия сбрасывают 800 миллионов кубометров стоков. При этом многие очистные сооружения морально устарели и требуют обновления.

Сейчас в регионе уже ведется реконструкция очистных в Соль-Илецке и селе Октябрьском Октябрьского района. К 2024 году запланировано обновить и построить еще как минимум шесть таких объектов. В этом году предстоит расчистить русло Джарлы в селе Адамовка, закончить проектно-изыскательские работы по расчистке русла реки Сорочка в селе Кирсановка Тоцкого района, а также завершить капремонт гидроузла Донгузского водохранилища. Кроме того, с Росрыболовством прорабатывается проект строительства рыборазводного завода в Оренбургском районе.

- Впервые на территории Оренбуржья проблемы спасения реки обсуждаются на уровне министров двух государств, - констатировал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. - Это само по себе - показатель того, что нам удалось вывести на новый уровень поиск путей решения экологических вопросов, связанных с Уралом. Важно, что уже появляется четкий план по решению задач, поставленных перед оренбуржцами. Это и уровень воды в Урале, и работа экологических постов, и контроль за чистотой воздуха. Уверен, при поддержке федерального правительства и наших коллег из Казахстана все удастся выполнить в понятные сроки.

Кстати

На встрече также была подписана программа российско-казахстанского сотрудничества в области развития особо охраняемых природных территорий. Напомним, что в Оренбуржье с 2015 года реализуется проект по созданию полувольной популяции лошади Пржевальского. Центр интродукции исчезающего вида животных создан на участке "Предуральская степь" государственного заповедника "Оренбургский". Всего сюда было завезено 36 лошадей-основателей популяции национального парка "Хортобадь" (Венгрия). В планах Центра - завоз лошадей из Миннесотского зоопарка (США).