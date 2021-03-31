Власти Башкирии намерены изменить подход к городской застройке. Об этом на встрече с журналистами ведущих СМИ региона заявил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

- До сих пор застройщики возводили многоквартирные дома почти без учета социальных нужд. В результате микрорайоны с десятками тысяч жителей оказывались без необходимой инфраструктуры - детских садов, школ, больниц. Иногда на несколько десятилетий. Социальные обязательства, которые, как мы считаем, должны принять на себя застройщики, - это жизненная необходимость. Поэтому мы разработаем новые правила, взяв на вооружение опыт Москвы и Московской области. А для того, чтобы у нас были площадки для обсуждения, создали градостроительный совет и ассоциацию застройщиков Республики Башкортостан, - подчеркнул он.

По словам премьер-министра, теперь, возводя дома, компании должны будут строить рядом с жильем и социальные объекты. В итоге жители смогут покупать не только квадратные метры, но и уровень жизни - готовую комфортную инфраструктуру.

- Да, сейчас застройщикам что-то непонятно. Где-то мы даже сталкиваемся с их сопротивлением. Однако я уверен, что с помощью эффективно выстроенного диалога нам удастся быстро пройти период адаптации и вывести строительный рынок республики на новый уровень, - отметил Андрей Назаров.

Параллельно власти планируют до 2023 года закрыть проблему обманутых дольщиков. На сегодняшний день в республике официально признаны таковыми более семи тысяч человек, которые вложили деньги в 128 домов.

Для решения вопроса правительство подключило Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. В прошлом году совет Фонда принял решение выплатить возмещение в размере 1,176 миллиарда рублей 871 пострадавшему от недобросовестных застройщиков. Кроме того, в 2020 году были восстановлены права 1 054 граждан, которые получили 833 квартиры общей площадью около 34 тысяч квадратных метров.

Справка "РГ"

В 2020 году в Башкортостане было введено 2,4 миллиона квадратных метров жилья. По этому показателю республика входит в десятку лидеров. На начало этого года на одного жителя региона приходилось 27,2 "квадрата" жилой площади. 61 процент жилья, вводимого в республике, - индивидуальные дома.

Кроме того, по итогам 2020 года Башкирия заняла первое место в стране по объемам выдачи кредитов по программе "Сельская ипотека". Всего по ней было выдано 5,5 миллиарда рублей.

Между тем

В России спрос на жилье превысил предложение. Почти во всех регионах у застройщиков закончились выставленные на продажу квартиры. Об этом "Российской газете" сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

По оценке аналитического центра ДОМ.РФ, в конце января было продано уже 70 процентов квартир в домах с плановым вводом в 2021 году.

Коммерческий директор ГК "Страна Девелопмент" Александр Гуторов предоставил "РГ" аналитику, в которой указано, что особенно острый дефицит нового жилья наблюдается в Краснодарском, Пермском и Алтайском краях, а также в Саратовской области и Башкортостане, несмотря на вводимые в республике объемы.