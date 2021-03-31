Вчера в Центральной городской библиотеке Дзержинска имени Крупской (Дом книги) открылся культурно-исторический центр с выставочной экспозицией "Династия Романовых".

На выставке представлены фотографии династии Романовых, старинные книги, копии архивных документов и картин. Фото: Библиотека имени Крупской

- Культурно-исторический центр будет способствовать приобщению жителей нашего города к чтению книг и изучению истории России, - говорит Василий Демахин, заместитель директора по развитию муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система" и инициатор выставки. - Первая экспозиция посвящена царской династии Романовых.

По словам Василия Демахина, проект охватывает историю России в лицах и событиях, запечатленных на фотографиях и картинах, в музыкальных и литературных произведениях.

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