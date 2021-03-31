Генетики рассказали о перспективах создания таблетки от ожирения

Новосибирские ученые установили, что пол серьезно влияет на результаты медикаментозной коррекции ожирения. Результаты исследований, проведенных на мышах, показали, что введение специального препарата воздействует на нарушенные избыточным весом функции организма только у самцов.

Как рассказала на круглом столе в "Российской газете" заведующая лабораторией регуляции углеводно-жирового обмена Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, доктор биологических наук Надежда Бажан, в качестве эффективного средства борьбы с ожирением мог бы использоваться открытый американскими специалистами фактор роста фибробластов (FGF21).

Было доказано, что введение этого белка в кровь мышей избавляет их от лишнего веса. Однако, по данным многолетних исследований новосибирских биологов подобная терапия требует особого подхода в зависимости от пола.

- Известно, что в мужском и женском организме очень многие показатели углеводно-жирового обмена отличаются, - пояснила Надежда Бажан. - В частности, при ожирении в женском организме формируется гораздо больше белого жира. Наша цель - выяснить, как FGF21 влияет на мужской и женский организм не только в плане снижения веса, но и коррекции метаболический и иных функций организма. В рамках проекта, поддержанного Российским научным фондом, мы проводили исследования на мышах, для чего группу животных десять недель держали на особой диете, включая в рацион сало, печенье, семена подсолнечника.

В результате такого питания животные прибавили в весе примерно 20 процентов по отношению к контрольной группе, питавшейся как обычно. При этом доля белой жировой ткани у самцов возросла незначительно, а в случае самок - сразу втрое. Концентрация FGF21 у самцов оказалась во много раз выше, чем у самок. В норме этот белок может и вовсе не вырабатываться. Однако он действует как внутренняя "скорая помощь" при определенных метаболических вызовах, например, при голоде или, наоборот, избыточном питании.

- Мы выяснили, что при введении в кровь мышей дополнительно FGF21 вес тела снижался как у самцов, так и у самок, хотя во втором случае эффект был меньшим, - отмечает Надежда Бажан. - Но вот толерантность к глюкозе, способность регулировать ее обмен, повышалась только у самцов. То же самое касается экспрессии генов и белков в печени, которые участвуют в передаче сигналов от инсулина, в окислении жирных кислот.

Таким образом, по словам специалиста, благотворное, оздоравливающее влияние белок оказывал только на организм самцов. По мнению ученых, это можно объяснить различиями мужского и женского организма: разным набором половых хромосом, разным строением тела, уровнем половых стероидов, влиянием другие гормонов, которые регулируют вес тела. Но очевидно, что для эффективного применения FGF21 для коррекции веса необходимо изучать влияние половых различий.

- Медикаментозное лечение ожирения затруднено по ряду причин. И одной из них безусловно является невозможность найти универсальное лекарство, одинаково эффективно корректирующее углеводно-жировой обмен у представителей разного пола, - уверена Надежда Бажан. - Поэтому только персонализированная медицина, способная учитывать половые, возрастные особенности людей с ожирением, а также разный тип ожирения, может являться перспективным направлением медикаментозной терапии.

Еще одним фактором, который работает против борьбы с лишним весом, по словам ученого, является сама эволюция. Ведь в природе нет естественных механизмов снижения ожирения. Напротив, существуют мощные механизмы адаптации к голоду, которые направлены как раз на то, чтобы сохранить достигнутый вес.

Полностью отчет с круглого стола по проблемам борьбы с ожирением читайте в ближайшем номере "Российской газеты".