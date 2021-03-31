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31.03.2021 20:20
Рубрика: Экономика

Взлетная полоса уходит за город

Иркутский аэропорт могут перенести за городскую черту после 2025 года
Текст: Екатерина Дементьева (Иркутская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8420)
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и глава Росавиации Александр Нерадько во вторник и среду облетели несколько аэропортов региона - как крупные, так и небольшие, регионального значения - и обсудили наиболее острые вопросы развития авиации Приангарья.
Аэропорт Иркутска ждут существенная модернизация и расширение магистральной инфраструктуры. Фото: Татьяна Глюк Аэропорт Иркутска ждут существенная модернизация и расширение магистральной инфраструктуры. Фото: Татьяна Глюк
Аэропорт Иркутска ждут существенная модернизация и расширение магистральной инфраструктуры. Фото: Татьяна Глюк

- Для отдаленных территорий региона авиатранспорт является социально значимым, а в некоторых случаях - безальтернативным. Необходимы модернизация авиационной инфраструктуры, расширение маршрутной сети. Кроме того, Иркутску нужно строительство аэропорта на другой территории, не в черте города. Прошлые площадки не были согласованы, поэтому мы приняли решение пригласить консультанта, который поможет двигаться по вопросу строительства нового аэропорта. Это очень важный инфраструктурный проект, который даст стимул для развития экономики Иркутской области, - отметил Игорь Кобзев.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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В федеральных планах до 2024 года строительство нового аэропорта под Иркутском не значится. Но объект имеет шансы на включение в перечень проектов, предлагаемых к реализации в 2025-2030 годах в рамках актуализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Материалы по строительству прошли ранжирование аналитического центра, предложения со стороны Минтранса РФ и Росавиации подготовлены. Ведомства ожидают параметров нового бюджетного цикла.

По оценкам Росавиации, в ценах 2025 года стоимость аэродромного комплекса - ВПП, рулежных дорожек, стоянок для самолетов, необходимых коммуникаций - обойдется в 53 миллиарда рублей. К строительству аэровокзала необходимо привлекать инвесторов, подъездные пути к новому аэропорту тоже надо будет строить на основе частно-государственного партнерства. Заняться привлечением инвесторов предстоит региону - поскольку иркутский аэропорт передан в областную собственность еще в 2014 году. Приангарью необходимо выполнить условия, на которых состоялась передача, - привлечь в строительство новой воздушной гавани не менее 20 миллиардов рублей из внебюджетных источников.

Необходимая документация к переносу иркутского аэропорта за городскую черту уже подготовлена

Другим важным вопросом стала реконструкция аэродромного хозяйства в Братске. Она была начата в 2020 году. Завершить работы необходимо в конце 2021 года, но из-за пандемии и нехватки рабочей силы подрядчик серьезно отстает. Губернатор Иркутской области отметил, что региональное правительство создало специальный штаб по контролю за реконструкцией братского аэродрома, и заверил, что сроки будут соблюдены: "Срыв сроков реконструкции аэропорта Братска недопустим. Именно поэтому во время встречи в Москве я пригласил Александра Нерадько приехать в Братск и на месте обсудить наши действия. В кратчайшие сроки мы должны мобилизовать все ресурсы. Я поручил привлечь на этот объект сто рабочих дорожной службы Иркутской области, а также составить график работ и ежедневно контролировать его исполнение. Будут определены ответственные лица со стороны правительства области и муниципалитета".

Александр Нерадько и Игорь Кобзев (слева) обсудили проблемы развития регионального авиасообщения. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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