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31.03.2021 13:24
Рубрика: Власть

Омский НПЗ запустит новый комплекс глубокой переработки нефти

Текст: Наталья Граф (Омск)
Новый высокотехнологичный комплекс позволит омским нефтепеработчикам гибко регулировать пропорции выпуска автомобильного и авиационного топлив, сырья для смазочных материалов.
Фото: Сергей Царев Фото: Сергей Царев
Фото: Сергей Царев

В настоящее время строительно-монтажные работы уже завершены. На площадке идут испытания оборудования в рамках пусконаладочных работ. Ростехнадзор подтвердил полное соответствие объекта требованиям энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности.

Центральной частью комплекса станет установка гидрокрекинга. Эта технология обеспечит переработку тяжелых нефтяных фракций для получения дизельного топлива, авиакеросина и другой высококачественной продукции.

Фото: Сергей Царев
На Омском НПЗ модернизировали процессы отгрузки топлива

- Комплекс глубокой переработки нефти вместе с повышением операционной эффективности предприятия позволит дополнительно сократить воздействие на окружающую среду, - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Использование современных природоохранных решений минимизирует влияние производства на экологию. К примеру, в комплексе предусмотрена специальная система для улавливания отходящих паров, которые образуются в процессе производства. Впоследствии эти пары могут использоваться для выпуска товарной продукции. Благодаря уникальной технологии новый комплекс Омского НПЗ вошел в план федерального проекта "Чистый воздух". Согласно нацпроекту "Экология" к 2024 году в Омской области совокупные выбросы транспорта, объектов теплоэнергетики и промышленных предприятий должны быть снижены на 20 процентов.

Экологическая составляющая - важная часть масштабной программы модернизации предприятия с объемом инвестиций более 300 миллиардов рублей. В рамках первого этапа модернизации предприятие полностью перешло на выпуск экологичного моторного топлива стандарта "Евро-5". После реализации второго этапа программы глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов в Омске вырастет до уровня лучших мировых показателей.

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