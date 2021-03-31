Омский НПЗ запустит новый комплекс глубокой переработки нефти

Новый высокотехнологичный комплекс позволит омским нефтепеработчикам гибко регулировать пропорции выпуска автомобильного и авиационного топлив, сырья для смазочных материалов.

В настоящее время строительно-монтажные работы уже завершены. На площадке идут испытания оборудования в рамках пусконаладочных работ. Ростехнадзор подтвердил полное соответствие объекта требованиям энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности.

Центральной частью комплекса станет установка гидрокрекинга. Эта технология обеспечит переработку тяжелых нефтяных фракций для получения дизельного топлива, авиакеросина и другой высококачественной продукции.

- Комплекс глубокой переработки нефти вместе с повышением операционной эффективности предприятия позволит дополнительно сократить воздействие на окружающую среду, - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Использование современных природоохранных решений минимизирует влияние производства на экологию. К примеру, в комплексе предусмотрена специальная система для улавливания отходящих паров, которые образуются в процессе производства. Впоследствии эти пары могут использоваться для выпуска товарной продукции. Благодаря уникальной технологии новый комплекс Омского НПЗ вошел в план федерального проекта "Чистый воздух". Согласно нацпроекту "Экология" к 2024 году в Омской области совокупные выбросы транспорта, объектов теплоэнергетики и промышленных предприятий должны быть снижены на 20 процентов.

Экологическая составляющая - важная часть масштабной программы модернизации предприятия с объемом инвестиций более 300 миллиардов рублей. В рамках первого этапа модернизации предприятие полностью перешло на выпуск экологичного моторного топлива стандарта "Евро-5". После реализации второго этапа программы глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов в Омске вырастет до уровня лучших мировых показателей.