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31.03.2021 10:38
Рубрика: Общество

Ученые объяснили, почему сибирским коровам не страшны морозы

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

Генетики выяснили, какие механизмы позволяют выживать в суровых условиях Сибири самой северной популяции крупного рогатого скота - якутской корове.

Фото: depagro.tomsk.gov.ru
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Якутский скот обитает в северных широтах, в том числе за Полярным кругом. Он способен переносить температуры окружающей среды ниже -70С. Исследования ученых показали, что якутская порода имеет уникальный генофонд и не скрещивалась с другими популяциями крупного рогатого скота, яками, бизонами и другими близкими видами.

В то же время в геноме якутского скота присутствует большое количество генетических вариантов, которые есть и в геномах пород из Африки и Азии, но отсутствуют у европейских пород КРС. Скорее всего, это предковые варианты генов, сохранение которых позволило якутскому скоту адаптироваться к изменяющимся условиям среды и экстремальному холоду.

- Одно эволюционное событие оказалось уникальным только для якутского скота - присутствие у каждого животного кодирующей нуклеотидной замены, которая оказала большой эффект на свойства соответствующего белка, - сообщает Институт цитологии и генетики СО РАН. - Эта замена отсутствовала у других пород крупного рогатого скота.

Ученые считают, что открытая ими мутация в гене NRAP позволит сделать первые шаги в выведении местных холодоустойчивых мясных и молочных пород КРС. Ведь огромные территории в нашей стране имеют низкую среднегодовую температуру.

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