В конце минувшей недели театральный Барнаула пережил событие, которого многие ждали больше десяти лет. Владимир Золотарь - самый знаковый режиссер для краевого центра - вернулся в театр драмы с новым спектаклем.

Владимир Александрович, работавший в "драме" главным режиссером с 2002-го по 2008 год, можно сказать, "закольцевал свое возвращение". Когда-то он начинал здесь с пьесы Фернана Кроммелинка "Великодушный рогоносец". Ныне Золотарь остановил свой выбор на другой пьесе бельгийского драматурга - "Жар и холод, или Идея господина Дома".

В "Рогоносце" разговор шел о любви и особенностях мужской ревности, в "Жаре и холоде" - опять же о любви и парадоксах ревности слабого пола. Впрочем, где-где, а уж в любви женщины как раз-таки пол сильный. Всесокрушающий и идущий по конца. "Жар и холод" держится на женских персонажах, прописанных, в отличие от мужских, с драматичной глубиной. Реки слез, любовные треугольники и душевные терзания - все это отражено в прекрасной сценографии, за что отдельный респект художнику по свету Александру Рязанцеву, а также художнику-постановщику и художнику по костюмам Наталье Зубович. А вот мужчины, для которых в данной истории любовь - нечто приятное, но побочное, выведены автором пьесы и самим режиссером в гротескно-фарсовом виде - ходячие функции, которые без устали говорят, говорят, говорят. О чем? Да в сущности, о пустом - о никому толком не понятных политических идеях. Со сцены то веет шекспировскими страстями, то фонтанирует мольеровской иронией.

Жанр спектакля Владимир Золотарь обозначил как "серьезный фарс". В таком же ключе решался "Великодушный рогоносец". Но на этом параллели заканчиваются. Режиссер не раз накануне премьеры подчеркивал: и в Барнаул он вернулся другим, и театр тоже сильно изменился. Нельзя дважды войти в одну реку. Вот и Владимир Александрович не стал обращаться к "старой гвардии", с которой поставил в нулевые годы ряд замечательных спектаклей вроде "Ромео и Джульетты", "Собачьего сердца" и "Войцека", удостоенного "Золотой маски". Режиссер позвал в новый проект молодежь.

Кстати, вместе с ним на сцену "драмы" вернулась Анна Плеханова, несколько лет пребывавшая в декретном отпуске и сразу получившая главную роль. Ставка на молодых - поступок и благодарный, и рискованный. С одной стороны - чистый лист бумаги, неизрасходованный запас сил и желаний, незаштампованность, с другой - нехватка в каких-то эпизодах мастерства, слабоватая школа, особенно в речевой культуре. Три премьерных дня показали, что плюсов больше, энергетика хлещет, энтузиазм рулит. Но два вопроса остались открытыми.

Насколько востребованной и долговечной будет эта постановка? Золотарь вернулся не только в другой театр. Он вернулся к другому зрителю, который за последнее десятилетие в массе своей привык к легким, развлекательным жанрам. Был ведь в это десятилетие период, когда чуть ли не во всех театрах краевого центра как по команде стали петь, танцевать и водить хороводы, а в привозных спектаклях царил низкопробный юмор. И вот мастер вернулся в театр, который покидал с тяжелым сердцем, и показал свой высокий уровень, сделал настоящий спектакль. Но публика его приняла довольно сдержанно, как сказала, одна из зрительниц: "Не холодно, но и не горячо". Есть ощущение, что режиссер и зритель с трудом узнали друг друга.

Между тем

И здесь возникает второй вопрос, ключевой. Пока Золотарь репетировал, в театральной среде активно обсуждалась тема его возможного возвращения в "драму" в качестве главного режиссера. Ибо "кто, если не он, и когда, если не сейчас?" Сам режиссер на все вопросы журналистов отвечал уклончиво, и это понятно - окончательное решение принимать не ему. Поэтому все до единого обратили внимание, что на первом показе присутствовал губернатор края Виктор Томенко, чья неподдельная любовь к театру известна давно. Рядом с губернатором сидел Константин Хабенский, чей театральный проект будет реализован на финише сезона краевого театра драмы. После спектакля Томенко написал в своем Инстаграм: "Спектакль сложный и интересный, я бы сказал, захватывающий. После окончания спектакля познакомился с режиссером Владимиром Золотарем, поздравил его и артистов - они большие молодцы". Но от похвалы до приглашения порой дистанция огромного размера. Пока же Владимир Золотарь уехал в Новосибирск ставить в "Красном факеле" спектакль о жизни Ф. М. Достоевского. Где речь, конечно, пойдет не только о любви.