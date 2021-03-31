На днях красноярские оперативники вернулись из очередной командировки. На этот раз они были в Подмосковье, где задержали мужчину, похитившего еще в 2005 году двух человек. Беглец скрывался от правосудия 15 с лишним лет. Подробности этой операции, а также то, как ищут и находят людей, думавших, что они сумели обмануть закон, корреспонденту "РГ" рассказал начальник Управления уголовного розыска при ГУ МВД по Красноярскому краю полковник полиции Андрей Иванов.

Морили голодом и стреляли из травмата

Эта история началась в Норильске еще в конце 2004 года. Два бизнесмена, вместе занимавшихся игорным бизнесом (в то время эта сфера деятельности еще была легальной), решили поделить собственность и организовать каждый свою фирму. Один стал главой ООО "Реванш", второй - ООО "ЕвроМаксима". А потом между руководителями компаний пробежала черная кошка - разругались, и не только. Как выяснило следствие, глава "Реванша" дал приказ менеджерам забрать игровые автоматы, которые его бывший напарник считал своей собственностью. В свою очередь руководитель "ЕвроМаксимы" велел своему адвокату разобраться с ситуацией.

Недолго думая, этот адвокат решил действовать в стиле "крутых парней" из плохого боевика. То есть организовал группу, куда, кроме него, вошли еще шесть человек, распределил между ними роли, спланировал преступление. И похитил двух менеджеров "Реванша", забравших оборудование.

- Пятнадцать дней, с 3 по 18 февраля 2005 года, жертв удерживали насильно. У них пытались выяснить, где находятся "украденные" игровые автоматы. Похищенных пытали: держали связанными, без еды, стреляли в них из травматического пистолета... Наконец полиция установила место, где они находились, и освободила пострадавших. А похитители, разумеется, были задержаны, - рассказывает полковник полиции Андрей Иванов.

Однако заварившему всю эту кашу адвокату "ЕвроМаксимы" удалось бежать. Остальные члены ОПГ были судимы, приговорены к большим срокам лишения свободы и отправились отбывать наказание, а организатор похищения как в воду канул - на долгих 15 лет.

Делал вид, что ничего не знает

- Мы постоянно проводим работу по расследованию преступлений прошлых лет. Сотрудники отдела координации деятельности органов внутренних дел по розыску лиц УУР ездят по территориям края и знакомятся с делами, где злоумышленнику удается скрываться от правосудия долгое время. Если находим такое дело, забираем его себе, чтобы разгрузить коллег в районах от длительной и кропотливой работы по поиску человека, сбежавшего от расплаты за то, что натворил. В общем, как говорится, берем "глухари". Ведь если преступник скрылся, дело в отношении него приостанавливается, но сроков давности не имеет. Через пять лет тебя задержали, через 10 или 20 - все равно будешь держать ответ. Многие наде-ются, что чем больше времени пройдет с момента преступления, тем меньше шансов, что тебя обнаружат. Зря, кстати, надеются. Вот и это норильское дело нас заинтересовало. Начинали поиск с нуля - про исчезнувшего адвоката не было известно вообще ничего нового, человек словно растворился на российских просторах. И все-таки мы его нашли, - вспоминает начальник краевого УУР.

К тому времени бывший адвокат и думать забыл о расплате за совершенное им зло. Жил под чужим именем в Подмосковье, обзавелся женой, солидным домом... И, наверное, очень удивился, когда в его дверь в пять часов утра постучали. На кадрах оперативной съемки видно, как в коттедж к беглому злоумышленнику входят стражи правопорядка и сотрудники Следственного комитета при поддержке бойцов СОБРа. Поначалу хозяин дома делал вид, что не понимает, в чем дело, представлялся фальшивой фамилией, уверял, что знать ничего не знает. Но в итоге все-таки во всем признался. Аресту не сопротивлялся. Сейчас задержанный препровожден обратно в Норильск, ему предъявлено обвинение. По окончании расследования дело уйдет в суд. К слову, подельники "адвоката" уже давно вышли на свободу. Ему же теперь только предстоит отбывать немалый срок за свое давнее преступление.

"Я устал бегать..."

- В какой-то мере ударившегося в бега преступника даже жаль, - размышляет начальник краевого УУР. - Он постоянно находится в стрессе, живет с оглядкой, вздрагивает от каждого стука в дверь... И сам же понимает, что все эти прожитые в страхе годы были напрасны: правосудие все равно его отыщет. Был случай, разыскивали человека, совершившего преступление в том же Норильске. Узнали, что он скрывается в Новосибирске. Нашли адрес, но оказалось, что он оттуда уже съехал, - чуть-чуть не успели. И мы решили оставить на этом адресе для него наш номер телефона. А вдруг? И человек действительно перезвонил. Говорит: "Это я, кто и зачем меня спрашивал?" Наши сотрудники представились. Напомнили, что он находится в розыске, предложили сдаться. Тот рассмеялся: "Спасибо, что предупредили! Теперь я знаю, что вы меня ищете. Спрячусь так, что никогда не найдете!" А через месяц позвонил снова. "Я готов сдаться. Устал бегать, не могу больше..."

По словам Андрея Иванова, таких историй - множество. Еще одна - про мужчину, находившегося в розыске 16 лет. Когда-то он совершил тяжкое преступление в Сосновоборске, изнасиловал девушку. Испугался того, что сделал, и подался в бега. Оперативники нашли его в конце прошлого года, в городе Артеме Приморского края. За эти годы он обзавелся женой и двумя детьми, работал строителем. Услышав, что за ним пришли, сначала пытался спрятаться под кроватью. А потом вздохнул: "Я вас давно уже жду. Даже хорошо, что меня нашли, все равно уже не было сил каждый миг бояться..."

Прямая речь

Сергей Гаврилов, начальник отдела координации деятельности органов внутренних дел по розыску лиц УУР при ГУ МВД по Красноярскому краю:

- За прошлый год наши сотрудники задержали 1220 человек, находящихся в розыске за преступления. Внушительная цифра. Работы хватает, ведь помимо этого, мы занимаемся пропавшими без вести. Подключаемся, когда все предварительные меры розыска исчерпаны. А такое случается: территория у нашего края большая, километры и кило-метры непроходимой тайги, множество бурных рек... За время работы понял одно: к трагическим событиям, когда человек "ушел и не вернулся", приводит в первую очередь человеческая беспечность. Люди идут в лес, часто не принимая никаких мер предосторожности. А тайга шутить не любит. Хорошо, если такого "путешественника" найдут - живым или мертвым. А бывает, не находят никогда. И его семья отныне будет жить в постоянном напряжении, понимая, что близкий человек, скорее всего, погиб, но не имея возможности в этом убедиться, оплакать. Почти столько же, сколько в тайге, пропадают на реках. Пошел ловить рыбу в плохую погоду, лодка перевернулась - и все. Считаю, у каждого любителя тайги или рыбалки должно быть железное правило: собрался в путь, десять раз проверь, взял ли с собой все необходимое, во всем ли подстраховался? Думай не о себе, а о семье - каково им будет, если ты не вернешься? Излишняя самоуверенность приводит к беде.

Конечно, случаи бывают разные. Например, как-то раз пошел человек купаться - и пропал. Нашли его только через два года, в Краснодарском крае, причем живым и здоровым. Как так? А он, оказывается, вышел из дома и внезапно решил изменить свою жизнь, уехать. А родных в известность о своем поступке не поставил. Помню еще историю. Бригада дорожников строила трассу в Богучанском районе. После обеда хватились - одного нет. Вот его грейдер стоит, вот куртка лежит, рядом телефон. Сначала не переживали - значит, где-то рядом человек, просто отлучился на минутку. А его нет и нет. В общем, вышел он из леса только через 14 дней, еле живой. Хорошо, по пути нашел охот-ничью избушку, а там было немного еды. Спрашиваем: "Как так вышло?" Говорит: "Да сам не понимаю. Спустился с дороги, увидел гриб, сорвал, потом второй, третий. Словно вел меня кто-то. Оглянулся - кругом уже тайга, куда идти, неизвестно". Скажете, мистика? А я думаю, обычная человеческая беспечность...

Между тем

Сотрудники уголовного розыска Красноярского края задержали двух подозреваемых в жестоком убийстве 85-летнего ветерана труда, при этом само преступление было совершено более трех лет назад.

Как рассказали в полиции, сообщение о том, что в селе Сахапта Назаровского района найдено тело пенсионера 1932 года рождения с многочисленными повреждениями, поступило стражам правопорядка в октябре 2017 года. По горячим следам удалось выяснить, что преступники подъехали к дому пожилого человека ночью, вскрыли дверь и вынесли все ценное, что было внутри. А самого ветерана жестоко убили.

Сразу же было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой" и ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство".

- К сожалению, почти три года преступление оставалось нераскрытым, однако работа по установлению личностей преступников не прекращалась. И вот недавно подозреваемые были задержаны, - пояснили в МВД края.

При этом если одного из подозреваемых, 36-летнего мужчину, задержали в райцентре Назарово, то за вторым - 45-летним - оперативникам пришлось отправиться в Московскую область. Сейчас оба они заключены под стражу.