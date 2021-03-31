В Кузбассе завели дело о халатности при организации отлова собак

Чиновников Новокузнецка подозревают в халатности при организации работ по отлову и содержанию бродячих собак. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, по выявленным фактам возбуждено уголовное дело.

По данным следователей, в прошлом году из бюджета области на решение проблемы в Новокузнецке выделили больше 7,8 миллиона рублей. Но подрядчик, с которым был заключен муниципальный контракт, реально освоил лишь пятую часть этих денег. Принимаемые меры не соответствуют количеству обращений, поступающих от жителей Новокузнецка по поводу нападения бродячих животных на людей.

За прошлый год подобных жалоб было около 2,4 тысячи, а специалистами было выловлено лишь 415 бродячих собак. За три неполных месяца текущего года от горожан поступило уже 836 заявок, а выловлено только 184 пса. Следователи уверены, что должностные лица организовали работу по отлову ненадлежащим образом.

Эти выводы подтверждает и статистика территориального отдела Роспотребнадзора, согласно которой в прошлом году от укусов бездомных животных пострадали 612 жителей Новокузнецка, а в этом году за помощью обратились 139 человек. Сейчас следователи выявляют конкретных работников муниципалитета, которые допустили нарушения по организации отлова бродячих собак.

Уголовное дело возбуждено и по факту оказания подрядчиком услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В основ дел - результаты прокурорской проверки.