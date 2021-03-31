В новосибирской галерее "Частная коллекция" проходит выставка заслуженного художника России Данилы Меньшикова.

Увидеть работы мастера в Новосибирске - большая редкость, предыдущая выставка Меньшикова состоялась здесь в марте 2013 года. Сейчас он живет и работает в Москве, но в Новосибирске у него много поклонников. В экспозиции "Большое путешествие" представлены как новые, так и уже известные работы, и одна из них дала название выставке.

- Тема путешествия привлекала меня всегда. С детства интересовался другими странами, историей и культурой разных народов. Для меня путешествие - это не только передвижение в пространстве, но и во времени. Экспозиция - это обзор моих путешествий за несколько лет. Символично, что выставка проходит в родном Новосибирске, где я начинал свой творческий путь, - пояснил Данила Меньшиков.

Выставка будет работать до 31 мая.

Справка "РГ"

Произведения Данилы Меньшикова находятся в коллекциях музеев Сибири и Дальнего Востока, Санкт-Петербурга, а также в частных коллекциях в США, Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландах, Бельгии, Китае, Японии и Таиланде.