Медали за заслуги перед Омской областью, профессионализм и самоотверженность вручены 47 работникам здравоохранения, которые работали и продолжают работать в "красной зоне".

В их числе - сотрудники ковидных госпиталей, районных больниц и лабораторий, участвующих в организации помощи омичам в разгар пандемии. Эти люди сделали все, чтобы справиться с ней как можно скорее.

В числе награжденных - старшая медсестра приемного отделения БСМП N2 Алена Карбицкая.

- В "красной зоне" я работаю с самого начала пандемии, - сообщила она. - Всю смену - в спецкостюме. Привыкнуть к дискомфорту и тяжелым нагрузкам можно, а вот к тому, как уходят из жизни пациенты и коллеги - нельзя. Очень больно их терять. Я тоже тяжело переболела ковидом. Но, к счастью, справилась. Если сначала при работе в зоне было ощущение страха, то теперь все изменилось. Появились опыт, препараты, вакцины и уверенность, что уже скоро мы должны окончательно победить коронавирус.

В списке награжденных - четырнадцать медиков, которых уже нет в живых. Присутствующие почтили их память минутой молчания.