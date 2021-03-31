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31.03.2021 20:08
Рубрика: Культура

Щедрый жест

Минусинский драматический театр обретает новую сцену
Текст: Дмитрий Машуков (Красноярский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8420)
2 апреля в Минусинске откроют Центр культурного развития. На его сцене будет давать спектакли Минусинский драматический театр - один из старейших в Сибири.

По словам министра культуры региона Аркадия Зинова, новый центр "станет культурным флагманом" на юге региона, изменит жизнь всего Минусинского района. Объект отличается внушительными размерами зрительного зала (484 места), площадь здания превышает 5000 квадратных метров, просторное фойе позволит проводить выставки и мастер-классы. В центре есть репетиционные залы, костюмерные, гримерные комнаты. Предусмотрена возможность принимать любые творческие коллективы региона.

Фото: Предоставлено театром МХАТ им. Горького
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На строительство центра из бюджета региона было выделено свыше 300 миллионов рублей. Его открытие пройдет в рамках подготовки к празднованию 200-летия города, причем это первое из событий, запланированных до августа 2023 года (именно тогда Минусинск справит двухсотлетний юбилей. - Ред.).

История театра началась примерно за двадцать лет до начала XX века - тогда в городе появилось музыкально-драматическое общество. Театр много раз становился призером различных фестивалей: "Театральная весна", "Сибирский транзит", "Реальный театр", Международного рождественского фестиваля искусств, международного фестиваля "Камерата", "Золотая маска" и других. Более того, его коллектив - номинант и лауреат ряда самых престижных премий и конкурсов.

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