В Сибири создали первое производство шмелей-опылителей

Новости

В Сургуте "заминировали" мэрию 09:18
Шведы стали опасаться домов престарелых 08:55
В Шереметьево пассажир угрожал взрывом из-за просьбы надеть маску 08:51
В Литве бизнесмены торгуют на тротуарах, спасаясь от голода 08:51
Ученые обнаружили запрещенный перенос генов 08:27
СК выяснил причины травмирования школьниц в Приамурье 08:14
Около 30 американских организаций призвали Байдена к диалогу с Россией 08:14
Чернышенко поручил создать экспериментальные стенды по микроэлектронике 08:10
Россияне стали чаще жаловаться на здоровье из-за скачков атмосферного давления 08:05
Синоптики: В последний день марта в столице не выше десяти градусов 07:55
Рублев и Медведев вышли в полуфинал теннисного турнира в Майами 07:43
Панарин набрал три очка в матче против "Вашингтона" 07:30
Российский дипломат объяснил отказ выступить на встрече с Байденом 07:22
В Приморье стартовал конкурс летных экипажей "Авиадартс-2021" 06:48
Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики 06:38
В Китае из-за девяти случаев COVID-19 протестируют всех жителей города 06:20
В Индонезии нашли речевой самописец разбившегося в январе Boeing 737 05:54
Памятник Грете Тунберг установили на юго-востоке Англии 05:25
ВОЗ: В мире растет число заболевших коронавирусом 05:23
В ЕАО многодетные семьи получат компенсации за оплату детского сада 05:13
Эксперты заметили активность на ядерном объекте в КНДР 04:40
Boeing заключила контракт на поставку 23 самолетов 737 MAX 04:37
Вильфанд предупредил о заморозках в центре европейской части России 04:06
США возобновят выдачу виз иностранным специалистам 04:03
В Бразилии зафиксировано рекордное число летальных исходов от COVID-19 03:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
31.03.2021 08:54
Рубрика: Общество

В Сибири создали первое производство шмелей-опылителей

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

В Новосибирске открылось первое за Уралом производство ульев со шмелями-опылителями для разнообразных сельскохозяйственных культур.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Приморье нацелилось на развитие промышленного производства меда

Главная цель биологов - повышение урожайности овощей, фруктов и ягодных культур с помощью экологичных способов опыления

- Для аграриев в наших сибирских реалиях шмели нужны для опыления растений как в условиях теплиц с искусственным освещением, так и для открытого грунта, - говорит выпускник факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ Виктор Анисимов.

Разработчики создали улей, в котором созданы максимально схожие с природными условия. Это позволяет "обмануть" биологические часы насекомых. Производителям удалось сократить цикл размножения пчелиной семьи с года до нескольких месяцев. Улей для теплиц включает в себя матку, от 120 усиленных в лабораторных условиях рабочих особей и расплод на стадии активного роста.

По словам разработчиков, прибыль от повышения урожайности хорошо опыленных овощей и ягод покроет расходы на отопление ульев.

В регионах Общество Наука Экономика АПК Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Мишустин продлил упрощенную регистрацию безработных
Дмитрий Григоренко: Численность госаппарата уменьшилась почти на 10%
Российский дипломат объяснил отказ выступить на встрече с Байденом
Черчесов назвал причины поражения от Словакии
Около 30 американских организаций призвали Байдена к диалогу с Россией
В школьные учебники добавили тему семьеведения
Опасен ли коронавирус в неживой среде? Комментарий Роспотребнадзора