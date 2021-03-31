В Сибири создали первое производство шмелей-опылителей

В Новосибирске открылось первое за Уралом производство ульев со шмелями-опылителями для разнообразных сельскохозяйственных культур.

Главная цель биологов - повышение урожайности овощей, фруктов и ягодных культур с помощью экологичных способов опыления

- Для аграриев в наших сибирских реалиях шмели нужны для опыления растений как в условиях теплиц с искусственным освещением, так и для открытого грунта, - говорит выпускник факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ Виктор Анисимов.

Разработчики создали улей, в котором созданы максимально схожие с природными условия. Это позволяет "обмануть" биологические часы насекомых. Производителям удалось сократить цикл размножения пчелиной семьи с года до нескольких месяцев. Улей для теплиц включает в себя матку, от 120 усиленных в лабораторных условиях рабочих особей и расплод на стадии активного роста.

По словам разработчиков, прибыль от повышения урожайности хорошо опыленных овощей и ягод покроет расходы на отопление ульев.