В Туве пятилетняя девочка скончалась после визита к стоматологу

В Туве следователи разбираются в обстоятельствах гибели пятилетней девочки. Как сообщает пресс-служба ведомства, сегодня утром правоохранителям стало известно, что в городе Ак-Довурак Барун-Хемчикского района республики из стоматологической клиники в больницу был доставлен малолетний пациент.

Как выяснили следователи, вчера жительница Ак-Довурака обратилась в стоматологическую клинику с жалобой - у ее дочери болит зуб. По указанию врача женщина купила две ампулы обезболивающего средства. После укола у ребенка прямо в кресле стоматолога начались судороги, и девочка потеряла сознание.

- Экипажем скорой медицинской помощи девочка была госпитализирована в реанимационное отделение в ГБУЗ "Барун-Хемчкиской ММЦ", где находилась в коме. Сегодня около девять утра она скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.