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31.03.2021 12:04
Рубрика: Происшествия

Железнодорожники Сибири подготовили взрывчатку для борьбы с лавинами

Текст: Дмитрий Машуков

Специалисты Красноярской железной дороги взяли под особый контроль ряд горных участков. Это связано с перепадами температуры, которые могут спровоцировать сход снежных масс на железнодорожные пути. Как сообщает пресс-служба КрасЖД, по предварительным прогнозам, лавиноопасный сезон завершится через месяц - в конце апреля.

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Железнодорожники сосредоточили особое внимание на горном направлении от Бискамжи до Междуреченска, соединяющем Хакасию и Кемеровскую область. Угроза схода лавин существует, по мнению специалистов КрасЖД, на 18 перегонах. Например, на перегоне Лужба - Чарыш зафиксировано рекордное за последнее десятилетие накопление снега.

Особенностью сезона 2020-2021 годов стала часто меняющаяся погода с обильными снегопадами и ветром, морозами и оттепелями.

- С такими резкими трансформациями мы столкнулись впервые - констатирует руководитель противолавинной станции Красноярской магистрали Сергей Алексеев.

На опасных участках установлены улавливающие снег изгороди и специальные щиты, прожекторные системы. Для профилактики схода лавин специалисты срезают снежные козырьки на склонах, ежедневно осматривают пути, оценивают состояние снежных масс (температуру, плотность, устойчивость). Если оно резко изменится, не исключена вероятность проведения взрывных работ для искусственного спуска лавин, уточнили в пресс-службе Красноярской железной дороги.

В этих условиях лавины представляют опасность для транспорта не только на железной дороге, но и на автомагистралях. Например, 18 февраля произошел инцидент в Ермаковском районе Красноярского края. Снег сошел на федеральную автотрассу Р-257. В происшествии, по данным регионального управления МЧС, обошлось без жертв, однако под снежными массами был временно погребен автомобиль ВАЗ. Его вытащили из сугроба с помощью спецтехники.

Ранее, в ночь 9 января, на домики горнолыжного комплекса на Таймыре тоже обрушилась лавина. Под снегом оказалась семья туристов - двое взрослых и двое детей.

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