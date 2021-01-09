Очевидец: Спасатели под Норильском работали в тяжелейших условиях

"Талнах - это бывший город-спутник, сейчас считается районом Норильска. Расположен примерно в 25 километрах от центрального района города. А горнолыжная база находится примерно в двух километрах от Талнаха. Лавина сошла неожиданно. Хотя сами горы - это северо-западный массив плато Путорана - довольно лавиноопасны. Но именно в этом месте лавин, на моей памяти, не было. Тем более зимой, ведь обычно в горах снежные массы сходят по весне. Возможно, свою роль сыграла на редкость многоснежная зима - почти два месяца подряд мели метели.

Лавина снесла и разрушила пять или шесть домиков. Точнее трудно сказать, все превратилось в сплошное месиво. Это не здания турбазы, а что-то вроде дач. Их построили норильчане, чтобы приезжать сюда на отдых зимой, кататься на лыжах. Один из домиков оказался прочнее других, его не разрушило, только снесло с места. В нем отдыхала пара. Люди выбрались живыми, по всей видимости, именно они позвонили в МЧС и рассказали о случившемся.

А дальше новость стремительно распространилась в социальных сетях. Несмотря на то, что было около полуночи, люди собрались, взяли свои лопаты и поехали на помощь", - рассказал Станислав.

По его словам, добираться было непросто. Дорогу от Талнаха до горнолыжной базы замело. На легковых машинах было не подобраться, приходилось бросать автомобили и километра два идти пешком по морозу.

По свидетельству очевидца, спецслужбы сработали грамотно - быстро прибыла спецтехника, подогнали автобусы для отогревания, были прожекторы. В общей сложности работали несколько сотен человек. Людей построили в цепочку, чередуя сотрудников МЧС и волонтеров, и начали планомерно окапывать завал. Снег кидали лопатами за спины, а там его собирали ратраками.

"Работы шли на большой площади, потому что предположили, что лавина могла разметать людей - так оно потом и оказалось. Мы пытались устраивать минуты тишины. Это когда прекращаются работы, глушится техника, и все слушают: не зовет ли кто из-под снега на помощь. Пытались в эти минуты звонить на телефоны тех, кто оказался под снегом. Но из-за сильного ветра ничего не было слышно", - рассказал Станислав Стрючков.

К сожалению, в первый час после известия о ЧП, как сообщил волонтер, стала распространяться дезинформация о том, что помощь добровольцев не требуется, всех нашли и спасли.

"Люди прочитали и успокоились, не поехали помогать. Между тем, потребность в помощниках была острая. Если бы сразу удалось собрать много людей, шансов найти людей живыми было бы больше, - считает Станислав. - Первого подростка откопали через три-четыре часа. Он в тяжелом состоянии, но был жив. А его родителей - только через 10-12 часов. Позднее нам удалось все же раскачать социальные сети, объяснить, что люди нужны. Вы представьте: мороз -27 градусов, ветер под 12-15 метров в секунду. Люди несколько километров добираются пешком. Работать лопатой в таких условиях человек может от силы полчаса, потом его нужно сменять, он выдыхается. В итоге, собралось, помимо экстренных служб,120-150 добровольцев. Кто-то копал, кто-то приносил горячий чай, кто-то пускал к себе в домик погреться. И необходимость в этой помощи отпала только тогда, когда был найден последний человек".