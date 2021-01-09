Под лавиной в окрестностях Норильска погибла семья

СК по Красноярскому краю подтвердил информацию о том, что погибшие под лавиной и раненый подросток были членами одной семьи. Все они отдыхали в домике рядом с горнолыжной базой "Гора Отдельная" в поселке Талнах под Норильском.

Напомним, по данным МЧС по региону, спасатели извлекли из-под снежных завалов три тела - 38-летней женщины, ее 45-летнего супруга и полуторогодовалого ребенка. Подросток 14 лет отправлен в больницу в тяжелом состоянии. У него множественные переломы и обморожение.

Следствие переквалифицировало дело по факту схода лавины под Норильском на часть 3 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Первоначально дело проходило по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Также следователи устанавливают принадлежность пострадавших коттеджей. Как отмечают местные жители, вокруг горнолыжной базы находились частные коттеджи.

Известно, что накануне в Норильске и окрестностях действовало штормовое предупреждение из-за сильной метели, объявленное еще 5 января 2021 года. Поэтому массовых катаний на горе не было.

Напомним, в ночь на 9 января под Норильском, в районе Талнах сошла лавина. Снежные массы засыпали, по данным краевой прокуратуры, пять домиков. Люди, по данным МЧС, находились в одном из них. В общей сложности лавина накрыла 300 квадратных метров территории.