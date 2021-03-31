В Дагестане проходят съемки художественного фильма "Пассажиры". Согласно сюжету, отец ищет дочь, завербованную террористами.

"В фильме до последнего не ясно, как будут вести себя герои в той или иной ситуации. Интрига в том, что террористы - только исполнители, а не инициаторы, и они до последнего не знают, чьи именно указания выполняют", - рассказала директор съемочной площадки Софья Машко.

В психологическом триллере раскрываются причины, по которым люди переходят на сторону террористов, поднимается проблема внутреннего выбора.

В фильме заняты как московские, так и дагестанские актеры. Съемки начались в прошлом году в рамках реализации государственной "Комплексной программы противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан" при поддержке Министерства культуры республики.

На днях с создателями картины - режиссером Камилем Алиевым и продюсером Марией Турчиной встретился врио главы Дагестана Сергей Меликов. По его словам, борьба с терроризмом не теряет своей актуальности и сегодня. Он выразил надежду, что с помощью подобных фильмов еще можно образумить заблудшую молодежь.