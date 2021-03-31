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31.03.2021 00:05
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье подростка насмерть придавило рухнувшей крышей здания

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В Нефтекумске съемка подростками видеоролика на территории заброшенной воинской части закончилась трагедией. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, на одного из детей обрушилась крыша.

Фото: mchs.gov.ru
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- Следствием установлено, что вечером 30 марта текущего года трое подростков проникли в здание заброшенной воинской части в городе. В этот момент крыша здания обрушилась на 13-летнего мальчика, - сообщили в следственном ведомстве.

Подросток от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Нефтекумский отдел СУ СКР по факту случившегося возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Следователь осмотрел место происшествия и опросил свидетелей. Также назначен ряд судебных экспертиз.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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