На Ставрополье произошло смертельное ДТП с автобусом

В Ставропольском крае произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, есть погибший, сообщили "РГ" в краевом управлении ГИБДД.

Авария произошла в Предгорном районе. Утром на автодороге Лермонтов - Черкесск водитель ПАЗа, разворачиваясь, не занял предварительно крайнюю левую полосу, как того требуют правила дорожного движения. В результате в автобус влетел легковой автомобиль ВАЗ-21093, который ехал в попутном направлении.

На момент аварии в автобусе пассажиров не было. От полученных в результате ДТП травм скончалась 63-летняя пассажирка отечественной легковушки. Водитель машины, 50-летний житель соседней республики, госпитализирован с тяжелыми травмами.

- Автобусом управлял 51-летний местный житель, который в момент ДТП был трезв, за последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался, - заявили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Сообщается, что ПАЗ принадлежит организации. По факту случившегося проводится проверка, устанавливается степень ответственности участников аварии.