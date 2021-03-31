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31.03.2021 14:09
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье произошло смертельное ДТП с автобусом

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, есть погибший, сообщили "РГ" в краевом управлении ГИБДД.

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Авария произошла в Предгорном районе. Утром на автодороге Лермонтов - Черкесск водитель ПАЗа, разворачиваясь, не занял предварительно крайнюю левую полосу, как того требуют правила дорожного движения. В результате в автобус влетел легковой автомобиль ВАЗ-21093, который ехал в попутном направлении.

На момент аварии в автобусе пассажиров не было. От полученных в результате ДТП травм скончалась 63-летняя пассажирка отечественной легковушки. Водитель машины, 50-летний житель соседней республики, госпитализирован с тяжелыми травмами.

- Автобусом управлял 51-летний местный житель, который в момент ДТП был трезв, за последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался, - заявили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Сообщается, что ПАЗ принадлежит организации. По факту случившегося проводится проверка, устанавливается степень ответственности участников аварии.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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