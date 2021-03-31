На Ставрополье вынесли приговор членам банды, взломавшей 22 банкомата

Девять человек в Ставропольском крае получили тюремные сроки от 6 до 16 лет за взлом банкоматов и кражу денег на сумму больше 13 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД России, чтобы вскрыть защиту банкоматов преступники пользовались вредоносными программами.

- Установлено, что злоумышленники создали преступное сообщество, в структуру которого входили три подразделения. Участники одного из них с использованием вредоносного программного обеспечения получили неправомерный доступ к внутренней локальной сети банка и взломали систему защиты банкоматов. После этого фигуранты, входящие во второе и третье подразделения, похитили из них денежные средства, - говорится в сообщении ведомства.

Сообщников преступников задержали еще в четырех регионах России - в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Краснодаре. Уголовное дело против членов банды возбудили по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная организованной группой" и по статье 210 "Организация преступного сообщества или участие в нем".

Организатор всей схемы получил самый долгий срок лишения свободы - 16 лет в колонии строгого режима. Остальные участники преступного сообщества отправятся за решетку на сроки от 6 до 9,5 лет.

Как сообщалось ранее, полицейские из федерального министерства вместе с региональными коллегами и сотрудниками УФСБ Ставропольского края пресекли действия преступников, занимающихся серийными кражами из банкоматов. За год группа смогла обчистить 22 банкомата на территории Ставрополья в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске и Минеральных Водах. Всего было задержано девять человек, часть из которых скрывалась в других регионах России.