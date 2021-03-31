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31.03.2021 15:53
Рубрика: Культура

"Ростелеком" подключил цифровые сервисы музейному комплексу в Дербенте

Текст: Олег Сергеев
"Ростелеком" развернул для Дербентского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника в Дагестане комплекс цифровых сервисов и услуг.
Фото: ПАО "Ростелеком" Фото: ПАО "Ростелеком"
Фото: ПАО "Ростелеком"

Сотрудники компании обеспечили объект оптическим интернетом, организовали на всей территории крепости Нарын-кала бесшовную зону Wi-Fi для посетителей, подключили четыре видеокамеры и запустили с них круглосуточную онлайн-трансляцию на официальный сайт музея, а также объединили все административные здания с помощью 20 номеров "Виртуальной АТС".

Фото: ПАО "Ростелеком"
Около четырех тысяч организаций на юге выбрали "Виртуальную АТС" от "Ростелекома"

- Надежная телеком-инфраструктура на базе цифровых услуг открывает дополнительные возможности для деятельности полифункционального объекта культуры. В этом мы особенно убедились в период карантина и самоизоляции. Люди посещали музеи, театры, выставки в онлайн-режиме, не подвергая себя и окружающих риску. Кстати, и после снятия карантинных ограничений более 200 тысяч "виртуальных путешественников" побывали в наших музеях. Выбирая провайдера, мы ориентировались на соотношение качества услуг и комплексности решений. "Ростелеком" этим требованиям соответствует в полной мере, - рассказал Виктор Чесноков, директор Дербентского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Пилотное подключение к интернету музея-заповедника состоялось еще в ноябре прошлого года. Тогда "Ростелеком" обеспечил связь для международной конференции под эгидой Юнеско "Загадка крестово-купольного сооружения на территории крепости Нарын-кала. История христианства в Дербенте". Скоростной интернет на площадке проведения конференции позволил генеральному директору "Эрмитажа" Михаилу Пиотровскому участвовать в дискуссии дистанционно. Сотни тысяч зрителей следили за ходом обсуждений в онлайн-режиме на Youtube-канале, а материалы конференции были доступны в записи.

- Реализацией таких масштабных и значимых проектов для республики мы, безусловно, гордимся. В целом инфраструктурные и ресурсные возможности нашей компании позволяют и в дальнейшем содействовать сохранению и оцифровке экспонатов, научных документов, архивных материалов и других исторически значимых объектов, - отметил Руслан Ярахмедов, директор Дагестанского филиала ПАО "Ростелеком".

- Интеграция Дербента в мировое информационное цифровое пространство - актуальный процесс. Город с уникальным историко-культурным наследием вызывает интерес людей во всем мире. И теперь удаленное знакомство с нашими культурными объектами, музеями, народными промыслами, праздниками с помощью современных технологии? становится возможным в любой точке мира. Цифровизация музейного комплекса - свершившийся факт. И это еще один шаг в будущее. В перспективе реализация и других проектов по развитию "Цифровой экономики", - добавил Рустам Пирмагомедов, глава администрации Дербента.

Это не первый проект "Ростелекома" в Дербенте. К цифровым услугам компании подключены Центральная республиканская больница, а также ряд административных учреждений и коммерческих компаний. Домохозяйства города и окрестностей охвачены оптической инфраструктурой по технологии GPON.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Ставропольский край СКФО Чеченская Республика СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария «Ростелеком» - национальный цифровой провайдер на юге

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