Следствие попросило суд арестовать и.о. зампреда правительства Ставрополья

Следствие просит избрать для Романа Петрашова меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 мая. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Чертановского суда Москвы Наталья Орешникова. По ее словам, чиновнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ - то есть мошенничестве в особо крупном размере.

По данным СК России, Петрашов, занимающий должность заместителя председателя правительства края с 2013 по 2015 годы получил не менее 130 млн рублей под гарантии заключения договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений.

Сам Петрашов во время судебного заседания, которое идет в Чертановском суде заявил, что своей вины не признает. Он также не стал комментировать факт передачи денег.