В Северной Осетии отреставрируют уникальные фамильные старинные башни

В Северной Осетии к 1100-летию крещения Алании, которое будет отмечаться в 2022 году, планируется отреставрировать 14 объектов культурного наследия, среди которых и "Сторожевая башня Кадзаевых", расположенная в селении Луар Алагирского района республики. Башня является родовой для представителей фамилий Кадзаевых, Цогоевых и Алборовых.

На днях состоялась встреча руководства реставрационной компании "СКИФОС-РСК" со старейшинами представителями данных фамилий, в ходе которой они ознакомились с научно-проектной документацией, сроками и порядком проведения реставрационных работ на башне, а также с непосредственным начальником производства реставрационных работ на объекте Мухтаром Байсангуровым.

- Наша общая задача - это сохранение родовой башни. Очень важно соблюдать правила, по которым реставрируется объект. Прежде всего это максимальное совпадение башни с его историческим обликом. И мы будем стараться это сделать. Для этого у нас есть грамотные специалисты, и мы также работаем в тесной кооперации и со старейшинами фамилий Сторожевой башни Кадзаевых. Сейчас пока необходимо восстановить подъездные пути к объекту, а затем приступать к работам, - подчеркнул М.Байсангуров на встрече.

Представители фамилий, принявшие участие в данной встрече, выразили надежду на скорейшее восстановление их родовой башни, а также высказали слова благодарности в адрес руководства республики за помощь в сохранении и возрождении фамильных башен.

- Реставрация родовой башни для наших трех фамилий имеет большое значение не только в плане восстановления историко-культурного наследия, но, безусловно, несет в себе воспитательный элемент для подрастающего поколения, которые интересуются своими историческими корнями, -подчеркнул представитель фамилии Цогоевых.

Напомним, вопрос о праздновании на федеральном уровне памятного для Северной Осетии-Алании события поднимался Главой РСО-Алания Вячеславом Битаровым на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся в апреле 2017 года. 14 октября 2017 года Владимир Путин подписал Указ о праздновании 1100-летия крещения Алании на государственном уровне в 2022 года.

В рамках подготовки к празднованию знаменательной даты в нынешнем году планируется отреставрировать 14 объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Уже ведутся работы на 10 объектах. Это Зругский храм, Дом-музей Коста Хетагурова в Наре и жилое здание-замок с остатками церковного здания в с.Кумбулта. Сейчас идет реставрация фасада Музея осетинской литературы во Владикавказе. Продолжаются работы и в святилище в Дагоме, башнях в Донисаре и Луаре, а также в средневековом храме в селении Тли. В старинной церкви в селе Фараскат работы уже завершены. Стена Осетинской церкви также уже полностью восстановлена.

Приуроченный к 1100-летию крещения Алании стартовал масштабный проект "Аланская библиотека". Старт ознаменовался изданием репринта журнала "Христианская жизнь" за 1911 год. Это единственное для своего времени религиозно-просветительское издание на осетинском языке с небольшими перерывами выходило до 1916 года по инициативе священнослужителей и мирян Владикавказско-Моздокской епархии. К знаменательному юбилею будет выпущена юбилейная монета, на реверсе которой будет помещено изображение княгини Марии Ясыни, представляющее собой фрагмент росписи храма святого равноапостольного князя Владимира во Владикавказе.