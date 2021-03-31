В Северной Осетии отреставрируют уникальные фамильные старинные башни

Новости

Warner Bros. отодвинула премьеру экранизации Mortal Kombat 12:32
В Петербурге 11 гостей ресторана попали в больницу после банкета 12:31
Абрамченко: В России стали обрабатывать на 10 миллионов тонн отходов больше 12:27
Топ самых смешных книг возглавила "12 стульев" 12:26
Фургон въехал в трамвайную остановку в Праге 12:20
Лидер "Морального кодекса" прокомментировал смерть Липницкого и Зарецкого 12:16
На ПМЭФ обсудят вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства 12:09
Получить компенсацию за протезы инвалиды смогут в любом городе 12:06
Видео: Журналист заснял хоровод оленей в Мурманской области 12:05
В посольстве России в Италии подтвердили задержание дипломата 12:02
Опрос: кто в российских семьях готовит чаще и вкуснее 11:54
Джордж Мартин сделает из "Игры престолов" театральную постановку 11:50
В Литве продлили срок лишения свободы россиянину Мелю 11:49
В ОПЕК ухудшили прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году 11:43
На Чукотке продлили ограничения по COVID-19 11:40
В Словении мужчина с бензопилой попытался попасть в здание парламента 11:40
Видео: опубликована раритетная советская экранизация "Властелина колец" 11:38
В Москве родители довели школьницу до голодного обморока 11:37
Банк России выпустил монеты к 60-летию полета Гагарина 11:28
Мэр Парижа призвала закрыть школы из-за коронавируса 11:17
Первоцветы распустились в Москворецком парке столицы 11:17
Названа точная причина смерти певицы Валентины Легкоступовой 11:12
Три человека погибли в ДТП с грузовиком под Тамбовом 11:10
Елисеев выиграл спринт на ЧР по биатлону в свой день рождения 11:10
Посольство России в Мьянме не планирует эвакуацию дипломатов 10:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
31.03.2021 11:36
Рубрика: Общество

В Северной Осетии отреставрируют уникальные фамильные старинные башни

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания

В Северной Осетии к 1100-летию крещения Алании, которое будет отмечаться в 2022 году, планируется отреставрировать 14 объектов культурного наследия, среди которых и "Сторожевая башня Кадзаевых", расположенная в селении Луар Алагирского района республики. Башня является родовой для представителей фамилий Кадзаевых, Цогоевых и Алборовых.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Осетии стартовал просветительский проект "Аланская библиотека"

На днях состоялась встреча руководства реставрационной компании "СКИФОС-РСК" со старейшинами представителями данных фамилий, в ходе которой они ознакомились с научно-проектной документацией, сроками и порядком проведения реставрационных работ на башне, а также с непосредственным начальником производства реставрационных работ на объекте Мухтаром Байсангуровым.

- Наша общая задача - это сохранение родовой башни. Очень важно соблюдать правила, по которым реставрируется объект. Прежде всего это максимальное совпадение башни с его историческим обликом. И мы будем стараться это сделать. Для этого у нас есть грамотные специалисты, и мы также работаем в тесной кооперации и со старейшинами фамилий Сторожевой башни Кадзаевых. Сейчас пока необходимо восстановить подъездные пути к объекту, а затем приступать к работам, - подчеркнул М.Байсангуров на встрече.

Представители фамилий, принявшие участие в данной встрече, выразили надежду на скорейшее восстановление их родовой башни, а также высказали слова благодарности в адрес руководства республики за помощь в сохранении и возрождении фамильных башен.

- Реставрация родовой башни для наших трех фамилий имеет большое значение не только в плане восстановления историко-культурного наследия, но, безусловно, несет в себе воспитательный элемент для подрастающего поколения, которые интересуются своими историческими корнями, -подчеркнул представитель фамилии Цогоевых.

Напомним, вопрос о праздновании на федеральном уровне памятного для Северной Осетии-Алании события поднимался Главой РСО-Алания Вячеславом Битаровым на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся в апреле 2017 года. 14 октября 2017 года Владимир Путин подписал Указ о праздновании 1100-летия крещения Алании на государственном уровне в 2022 года.

Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
В Северной Осетии к 1100-летию крещения Алании выпустят юбилейную монету

В рамках подготовки к празднованию знаменательной даты в нынешнем году планируется отреставрировать 14 объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Уже ведутся работы на 10 объектах. Это Зругский храм, Дом-музей Коста Хетагурова в Наре и жилое здание-замок с остатками церковного здания в с.Кумбулта. Сейчас идет реставрация фасада Музея осетинской литературы во Владикавказе. Продолжаются работы и в святилище в Дагоме, башнях в Донисаре и Луаре, а также в средневековом храме в селении Тли. В старинной церкви в селе Фараскат работы уже завершены. Стена Осетинской церкви также уже полностью восстановлена.

Приуроченный к 1100-летию крещения Алании стартовал масштабный проект "Аланская библиотека". Старт ознаменовался изданием репринта журнала "Христианская жизнь" за 1911 год. Это единственное для своего времени религиозно-просветительское издание на осетинском языке с небольшими перерывами выходило до 1916 года по инициативе священнослужителей и мирян Владикавказско-Моздокской епархии. К знаменательному юбилею будет выпущена юбилейная монета, на реверсе которой будет помещено изображение княгини Марии Ясыни, представляющее собой фрагмент росписи храма святого равноапостольного князя Владимира во Владикавказе.

В регионах Общество История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Северная Осетия - территория инвестиций

Главное сегодня

Дмитрий Григоренко: Численность госаппарата уменьшилась почти на 10%
За сутки в России подтверждено 8275 случаев COVID-19 в 85 регионах
Российский дипломат объяснил отказ выступить на встрече с Байденом
Всемирный банк назвал страны с самыми большими долгами перед Россией
Черчесов назвал причины поражения от Словакии
В школьные учебники добавили тему семьеведения
Опасен ли коронавирус в неживой среде? Комментарий Роспотребнадзора