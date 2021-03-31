Депутаты Поморья поддержали новые механизмы решения жилищной проблемы

На мартовской сессии Архангельское областное собрание поддержало ряд законодательных инициатив, призванных помочь северянам в решении жилищного вопроса. Депутаты также приняли закон, освобождающий многодетные семьи Поморья от уплаты транспортного налога. Кроме того, существенные налоговые льготы получил бизнес в лице резидентов ТОСЭР - территорий опережающего социально-экономического развития.

По мнению Екатерины Прокопьевой, в 2021-м году ключевыми направлениями работы парламента станут создание условий для экономического роста, цифровизация, развитие социальной сферы, повышение качества жизни и госуправления. Фото: Пресс-служба Архангельского областного собрания депутатов

Большинство этих инициатив парламентарии приняли сразу в двух чтениях - в порядке законодательной необходимости. 53 тысячи за метр

- На каждой сессии, в основном по инициативе губернатора региона, мы рассматриваем новые механизмы решения жилищной проблемы, - отметила председатель областного Собрания Екатерина Прокопьева. - Как минимум три вопроса очередной сессии касались этой темы. В их числе мы поддержали важное предложение по увеличению выплат собственникам жилых помещений в аварийных домах на строительство или приобретение нового жилья.

Этот законопроект был внесен на сессию губернатором Архангельской области Александром Цыбульским в порядке законодательной необходимости и принят депутатами областного Собрания в двух чтениях.

Сегодня при сносе "аварийки" собственники могут получить от 10 до 35 тысяч рублей за квадратный метр в зависимости от муниципального образования. Новая субсидия на строительство или покупку жилья отличается тем, что выплачивается из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Ее сумма будет значительно больше: для Архангельской области установлена нормативная стоимость одного квадратного метра в размере 53 314 рублей.

Субсидию предоставят владельцам жилья в тех домах, которые признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017-го. По словам Екатерины Прокопьевой, это не значит, что все ограничится только этим жилфондом. Как сказано в представленном на сессии отчете Александра Цыбульского о работе правительства региона за 2020 год, соответствующая программа, вероятнее всего, будет продолжена.

Важно, что субсидия станет целевой. Ее можно потратить на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке, погашение ипотеки, строительство своего дома.

Владельцы "авариек" начнут получать целевые субсидии

- Закон рассчитан на тех, кто не просто берет деньги, а готов строить или покупать жилье. Он позволит не только ускорить переселение северян из аварийного жилья, но и стимулировать жилищное строительство, - подчеркнула спикер регионального парламента.

Сегодня в собственности у жителей Поморья находится 36 процентов от 474 тысяч квадратных метров жилья, которое планируется расселить. Полномочия по предоставлению им субсидий получат органы местного самоуправления.

- Будет ли новый закон работать не только на бумаге, но и на деле, во многом зависит от муниципальных образований, которые должны выявлять и включать в программу переселения аварийный жилфонд, - пояснил председатель профильного комитета Виктор Заря. - Каждый человек, заявившийся на субсидию, должен получить эти средства.

Взять и построить

Еще один законопроект, принятый в первом чтении, рассчитан на ветеранов боевых действий, которые стоят в очереди на получение социального жилья. Он предлагает альтернативный вариант: взять в аренду на льготных условиях земельный участок и построить на нем собственный дом.

Всего в Поморье живут более 12 тысяч ветеранов боевых действий, из них 261 человек нуждается в улучшении жилищных условий. При этом в регионе есть государственные и муниципальные участки, которые можно было бы предоставить им в долгосрочную аренду под жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства без проведения торгов.

- Этот важнейший законопроект был инициирован непосредственно участниками боевых действий, - отмечает Екатерина Прокопьева. - Но при его принятии надо все тщательно продумать, чтобы механизм действительно заработал. Вопросов по предоставлению участков достаточно много, именно этим были обусловлены споры, возникшие при обсуждении законопроекта. Его еще предстоит проработать вместе с муниципальными образованиями. Но сама инициатива по выделению ветеранам земли ни у кого не вызывает возражений.

В продолжение "жилищной" темы парламентарии предложили продлить программу льготной ипотеки для Архангельской области. Обращение с такой инициативой будет направлено заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину.

Поморье не вошло в число регионов, где программа льготного ипотечного кредитования по ставке 6,5 процента годовых при покупке жилья на первичном рынке будет продлена после 1 июля 2021 года. При этом Архангельская область занимает одну из лидирующих позиций в СЗФО по объему ипотечных кредитов: в прошлом году в регионе их выдано свыше 16 тысяч на сумму более 36 миллиардов рублей.

-Учитывая состояние нашего жилого фонда и огромный спрос на льготную ипотеку, мы считаем, что надо оставить для жителей региона возможность ею воспользоваться, - комментирует председатель областного Собрания.

По мнению депутатов, это поможет и строительной отрасли. Поморье считается сложным регионом для привлечения инвестиций в возведение жилья. Климатические особенности, слабые грунты предъявляют особые требования к стройматериалам и технологиям - в результате стоимость квартир в новостройках повышается. В таких условиях льготная ипотека особенно важна.

Транспорт без налога

Областное собрание также поддержало инициативу губернатора о бессрочном освобождении многодетных семей региона от уплаты транспортного налога.

В Поморье свыше 11 300 семей растят трех и более детей. На новую льготу могут претендовать те из них, у кого уже есть или появится автомобиль, моторная лодка, снегоход либо другой транспорт.

В прошлом году многодетных уже освобождали от такого налога за 2019 год, чтобы облегчить для них последствия пандемии. Этим воспользовались более 4200 семей. Но, поскольку проблема остается актуальной, налоговую нагрузку решили снять независимо от года, на постоянной основе.

Налог на транспорт за 2020 год многодетным уже можно будет не платить. Как пояснил председатель профильного комитета Сергей Эммануилов, льготу получит один из родителей, в том числе приемных, или усыновителей в расчете на одно транспортное средство. В случае если у семьи их больше, будет учитываться тот объект, на который начислена наибольшая сумма налога.

Инвестиции - в Онегу

Благополучие региона во многом зависит от самочувствия бизнеса. Поэтому парламент Поморья утвердил новые налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития.

Пока в области действует одна ТОСЭР - "Онега", где реализуются инвестпроекты по развитию туркомплекса и созданию центра семейного отдыха на воде. К 2028 году на территории должно быть зарегистрировано не менее пяти резидентов и создано не менее 90 рабочих мест.

По мнению экспертов, появившаяся в прошлом году возможность стать резидентами Арктический зоны РФ составляет серьезную конкуренцию ТОСЭР.?Поэтому в регионе решили повысить инвестиционную привлекательность моногорода на Белом море.

- Новый закон снижает для резидентов ставки по единому сельскохозяйственному налогу и по упрощенной системе налогообложения. Для сельхозтоваропроизводителей в течение первых пяти лет ставка налога будет составлять один процент, в последующие пять лет - три процента, - поясняет заместитель председателя комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Михаил Кисляков.

Для работающих по "упрощенке" ставка налога составит от одного до пяти процентов в первые пять лет - в зависимости от объекта налогообложения. В последующую пятилетку она подрастет до трех и 7,5 процента.

Об итогах 2020-го

- Благодаря слаженной работе депутатского корпуса нам удалось принять важные решения в экономике и социальной сфере, - подчеркнула Екатерина Прокопьева в своем докладе об итогах деятельности Архангельского областного собрания депутатов в 2020 году. - Мы приняли законы, существенно снижающие налоговую нагрузку на малый и средний бизнес. Многое было сделано для того, чтобы во время пандемии расширить меры поддержки социально незащищенных категорий граждан. Несмотря на сложности, все социальные обязательства удалось выполнить в полном объеме.

По мнению спикера, в 2021 году ключевыми направлениями законопроектной деятельности станут создание условий для экономического роста, цифровизация, развитие социальной сферы, повышение качества жизни и госуправления.

Акцент

Фото: Сергей Николаев/РГ

На школы, ФАПы, детсады

Парламент Поморья принял поправки в бюджет.

Бюджет 2021 года увеличен благодаря росту налоговых и неналоговых доходов, поступлениям из Фонда ЖКХ и других источников. Дополнительные средства направлены на переселение из "аварийки", строительство детских садов и школ, корпуса областной детской больницы, моста через реку Канакшу, спортсооружений, оснащение ФАПов. 111,5 миллиона направлено на благоустройство и приобретение коммунальной техники для Архангельска.