Юрий Куклачев откроет "Смешной фестиваль" в Петербурге

В День смеха, 1 апреля, в Северной столице начинается ежегодный "Смешной фестиваль". Начало ему даст традиционный полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости, который произведет почетный гость - народный артист России Юрий Куклачев, создатель и руководитель московского Театра кошек.

После торжественной церемонии открытия в 15 часов по Васильевскому острову пройдет шествие клоунских и театральных коллективов.

Праздник юмора "Смешной фестиваль" уже называют весенней "визитной карточкой" Петербурга. Его учредитель - клоун-мим-театр "Мимигранты" - нынче устраивает фестиваль в 17-й раз. Петербуржцев и гостей города ожидают, как обещают организаторы, "несколько дней умопомрачительного смеха, веселья и общей радости". Программа фестиваля насыщенная и разнообразная: уличные шоу-программы, театральные постановки, лекции, мастер-классы, кинопоказы и благотворительные акции. Зрители отпразднуют Всемирный День Витамина С, смогут прокатиться на "Смешном трамвае" с веселыми клоунами (цена за вход в трамвай: одна некислая улыбка), увидят яркое шоу барабанщиц и многое другое.

3 апреля "Мимигранты" проведут благотворительную акцию "День Андерсена" для сотрудников библиотечной сети Василеостровского района и их детей, а вечером покажут в своем театре спектакль "Ч0ртова дюжина" по произведениям писателя-сатирика Аркадия Аверченко, 140 лет со дня рождения которого исполнилось 27 марта. После спектакля состоится "Диалог со зрителями" - встреча с художественным руководителем и артистами театра.

4 апреля - детский марафон юмора и смеха, в программе - интерактив, спектакли.

Всё самое интересное будет происходить на Васильевском острове, куда недавно переехал театр "Мимигранты". "Приходите смеяться, радоваться, шуметь и бороться с весенним авитаминозом вместе с нами!" - призывают актеры.