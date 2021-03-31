Юрий Куклачев откроет "Смешной фестиваль" в Петербурге

Новости

В Петербурге убили пятилетнего мальчика 21:30
В Вооруженных силах вылечили от коронавируса более 32,2 тысячи человек 21:00
Грызлов назвал "нулевой" репутацию Украины в переговорном процессе 20:32
Устроившие потасовку на чемпионате России лыжники дисквалифицированы 20:32
Матвиенко: У конкурса "Лидеры России" есть большой потенциал 20:28
Вышли два новых тизера "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 19:54
Захарова: РФ адекватно ответит на санкции Австралии 19:47
Глава СК ответил на жалобы граждан, недовольных расследованием 19:21
Росстат: Цены на подсолнечное масло и сахар продолжают расти 19:10
Премьеру второй части "Венома" снова перенесли 19:08
В Сочи предложили штрафовать туристов-нарушителей в горах 19:00
Захарова назвала цензурой блокировку в США арабской версии RT 18:54
Синоптики предупредили о резком похолодании в столичном регионе 18:51
Украинский киллер получил срок за убийство главного строителя МВД РФ 18:47
Посольство России рекомендовало избегать центра Джакарты из-за террористов 18:25
Начальник Генштаба ВС РФ поговорил с американским коллегой по телефону 18:14
Индия начала праздновать в России 75-летие своей независимости 18:14
Путин призвал оставить решение о ключевой ставке Центробанку 18:07
Росреестр зарегистрировал на 30% больше ипотек, чем годом ранее 18:04
В Гаване стартовало 17-е заседание российско-кубинской комиссии 18:03
И.о. замглавы правительства Ставрополья Романа Петрашова арестовали до 23 мая 18:03
Мэр Краснодара заявил о решении пойти на выборы в Госдуму 17:55
Хуснуллин предложил обновлять коммунальные сети на средства ФНБ 17:53
Посол РФ раскритиковал курс американской администрации на конфронтацию 17:37
Ученые из Петербурга смоделирует самое большое в мире искусственное Солнце 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
31.03.2021 20:07
Рубрика: Культура

Юрий Куклачев откроет "Смешной фестиваль" в Петербурге

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В День смеха, 1 апреля, в Северной столице начинается ежегодный "Смешной фестиваль". Начало ему даст традиционный полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости, который произведет почетный гость - народный артист России Юрий Куклачев, создатель и руководитель московского Театра кошек.
Фото: Клоун-мим-театр "Мимигранты" Фото: Клоун-мим-театр "Мимигранты"
Фото: Клоун-мим-театр "Мимигранты"

После торжественной церемонии открытия в 15 часов по Васильевскому острову пройдет шествие клоунских и театральных коллективов.

Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского ТЮЗа имени А.А. Брянцева
В Петербурге поставили спектакль "Урок" по пьесе Эжена Ионеско

Праздник юмора "Смешной фестиваль" уже называют весенней "визитной карточкой" Петербурга. Его учредитель - клоун-мим-театр "Мимигранты" - нынче устраивает фестиваль в 17-й раз. Петербуржцев и гостей города ожидают, как обещают организаторы, "несколько дней умопомрачительного смеха, веселья и общей радости". Программа фестиваля насыщенная и разнообразная: уличные шоу-программы, театральные постановки, лекции, мастер-классы, кинопоказы и благотворительные акции. Зрители отпразднуют Всемирный День Витамина С, смогут прокатиться на "Смешном трамвае" с веселыми клоунами (цена за вход в трамвай: одна некислая улыбка), увидят яркое шоу барабанщиц и многое другое.

3 апреля "Мимигранты" проведут благотворительную акцию "День Андерсена" для сотрудников библиотечной сети Василеостровского района и их детей, а вечером покажут в своем театре спектакль "Ч0ртова дюжина" по произведениям писателя-сатирика Аркадия Аверченко, 140 лет со дня рождения которого исполнилось 27 марта. После спектакля состоится "Диалог со зрителями" - встреча с художественным руководителем и артистами театра.

4 апреля - детский марафон юмора и смеха, в программе - интерактив, спектакли.

Всё самое интересное будет происходить на Васильевском острове, куда недавно переехал театр "Мимигранты". "Приходите смеяться, радоваться, шуметь и бороться с весенним авитаминозом вместе с нами!" - призывают актеры.

Театр Бориса Эйфмана представит премьеру в Петербурге
В регионах Культура Театр Шоу Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Захарова: РФ адекватно ответит на санкции Австралии
Голикова рассказала, каким будет МРОТ в 2022 и 2023 году
СК показал видео из сгоревшего дома в Новых Вешках
Матвиенко назвала странным выбор песни от РФ для "Евровидения"
Молодежная сборная России не вышла в плей-офф чемпионата Европы
Елизавета Боярская - о новом доме, семье и новых ролях
Почему выставке мертвых тел Body Worlds нужно сказать "нет"