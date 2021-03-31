Результаты эксперимента по раздельному сбору отходов, стартовавшего в Калининграде в прошлом году, порадовали и местных жителей, и экологов, и чиновников. За восемь месяцев горожане спасли от гниения на свалке почти 45 тонн полезного вторсырья, опустив его в специальные контейнеры. Секрет успеха прост: власти доверили реализацию проекта активистам, накопившим большой опыт в решении экологических проблем. В ближайшее время во дворах города появятся тридцать новых площадок для раздельного сбора - вдобавок к действующим шестидесяти.

К вам едет экомобиль

Контейнеры для пластика, макулатуры и железа разместились рядом с обычными мусорными баками. Выбрасывать туда следует только отходы, запрещенные к захоронению на полигонах. Это офисная бумага, чеки, картон, жестяные и алюминиевые банки, пластиковые бутылки, прозрачный и цветной полиэтилен, упаковка от бытовой химии. Подробный перечень можно найти на сайте экологического проекта "Зеленое дело", который обслуживает площадки для раздельного сбора.

Вообще-то основатель "Зеленого дела" Олег Пауков, не раз становившийся героем наших публикаций, еще пять лет назад создал в Калининградской области работающую систему раздельного сбора. Он начал приезжать в дома и офисы, забирать полезные отходы весом от пяти килограммов, сортировать их и продавать переработчикам. Дело пошло, Олег зарегистрировал компанию, трудоустроил водителей и сортировщиков. Сейчас на карте проекта насчитывается около трех тысяч точек, регулярно посещаемых экомобилями "Зеленого дела". Есть среди них и калининградская редакция "Российской газеты".

Калининградец даже готов покупать у горожан вторсырье - платит один рубль за килограмм. Многие, впрочем, отказываются от этих денег, направляя их на развитие "Зеленого дела" или в благотворительные фонды, с которыми сотрудничает Пауков. С сентября 2015 года по март 2021-го Олег собрал и отправил на переработку около 1,6 тысячи тонн вторсырья.

На этом фоне 45 тонн макулатуры, железа и пластика, извлеченные из муниципальных контейнеров, выглядят не слишком впечатляюще. Но, как подчеркивает экоактивист, регион находится в самом начале пути. Необходимо, с одной стороны, нарастить количество площадок для раздельного сбора. С другой - организовать просветительскую кампанию. Причем важно не только рассказать о пользе раздельного сбора, но и проинформировать горожан, какие отходы могут обрести вторую жизнь, а какие в специальные контейнеры выбрасывать не надо.

Помогло сарафанное радио

Когда муниципальные площадки только открылись, соотношение полезного вторсырья и бытового мусора было катастрофическим - 20 на 80 процентов. Некоторые горожане не отличали контейнеры для раздельного сбора от обычных мусорных баков. Другие пытались сортировать отходы, но не знали, как это правильно делать. Самое же главное правило очень простое: все вторсырье должно быть чистым. Банки из-под консервов и бутылки из-под молока и масла необходимо помыть. Макулатуру, загрязненную землей, маслом или жиром, лучше выкинуть в обычные мусорные баки, переработать ее не получится.

- Мы регулярно публиковали в соцсетях инструкции, какие отходы можно переработать, как правильно их сортировать, но этого было недостаточно, - рассказывает Олег Пауков. - Тогда мы изучили карту "Зеленого дела", нашли горожан, которые давно сотрудничают с нашим проектом и живут рядом с муниципальными площадками, попросили их поговорить с соседями. Вот так с помощью сарафанного радио и человеческих взаимоотношений проблему удалось решить. В целом по итогам прошлого года доля полезного вторсырья в контейнерах составила 81 процент, а на мусор пришлось всего 19 процентов. Это отличный показатель, не всем коллегам в Германии, которая славится отлаженной системой раздельного сбора, удается получить такие результаты. Но в перспективе хотелось бы, чтобы к информационной кампании присоединились власти: выпустили памятки, организовали просветительские мероприятия во дворах, детских садах, школах, вузах, запустили экологические ролики по местным телеканалам.

Главное правило сортировки очень простое: все вторсырье должно быть чистым

Со стартом эксперимента экоактивисты не перестали работать с компаниями и домохозяйствами. Просто к точкам, которые регулярно посещают экомобили, добавились городские контейнерные площадки. Обслуживать последние пока невыгодно. Ежемесячный улов муниципальных контейнеров составляет пять-шесть тонн вторсырья, и чтобы их собрать, требуются два сотрудника и отдельная машина. Для сравнения: из квартир и офисов Олег Пауков в одиночку вывозит 25 тонн полезных отходов каждый месяц.

- Если бы не поддержка из регионального бюджета, я бы не смог платить людям зарплату, покупать бензин, - продолжает Олег. - Но это не значит, что контейнерная система раздельного сбора бесперспективна с экономической точки зрения. С теми же ресурсами - двое сборщиков и один автомобиль - мы можем охватить до 120 площадок. То есть себестоимость вывоза и сортировки с расширением муниципальной карты раздельного сбора снизится. Кроме того, мы надеемся, что горожан, тщательно сортирующих отходы, станет еще больше, благодаря чему уменьшатся затраты на предпродажную сортировку.

Желание есть

Когда "Зеленое дело" только-только открылось, многие знакомые Паукова не верили в успех проекта. Они утверждали, что россияне в принципе не готовы хранить несколько разных пакетов с мусором на своих крохотных кухнях, что активисту-одиночке не удастся собрать крупную партию вторсырья, которая заинтересует переработчиков. Но Олег верил, что у калининградцев есть желание сортировать отходы, просто возможности такой раньше не было.

- До пандемии мы с семьей часто ездили в Польшу, в Германию, останавливались у друзей, которые живут в этих странах, видели, как они сортируют отходы, - рассказывает о своем отношении к раздельному сбору жительница Калининграда Анна Евсеева. - Меня привлекала идея не отправлять на свалку то, что можно переработать, однако я не знала, где в Калининграде принимают раздельно собранный мусор. Все планировала как-нибудь изучить вопрос, но так и не нашла времени. И вот в прошлом году в нашем микрорайоне появились сразу три площадки для раздельного сбора, причем одна из них - рядом с нашим домом. Я сразу же начала сортировать отходы, выбрасываю их в специальные контейнеры каждые две недели. Сын с удовольствием принимает участие в сортировке. Ему четыре года, для него это игра. Но я пытаюсь объяснить, что мы делаем полезное дело, что вот эти отходы из мусорного ведра отправятся на свалку, а из тех, что мы положили в отдельные пакеты, сделают новые вещи.

На заметку

Адреса 60 действующих муниципальных площадок для раздельного сбора: esoo39.ru

Контакт

Оставить заявку на вывоз отходов весом от пяти килограммов можно по телефону +7-911-854-75-04 (Олег Пауков), на сайте зеленоедело.рф или в группе в соцсети vk.com/zelenoedelo. В группе также можно найти советы по сортировке.

Прямая речь

Олег Ступин, министр природных ресурсов и экологии Калининградской области:

- Эксперимент признан успешным, поэтому мы решили увеличить количество площадок для раздельного сбора в Калининграде в полтора раза. На закупку новых контейнеров региональный бюджет выделил около восьми миллионов рублей. Кроме того, обсуждается вопрос о запуске подобных проектов в других городах области.