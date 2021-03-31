В этом году зачисление первоклассников пройдет по новым правилам Минпросвещения: меняются сроки подачи документов и выпуска приказа о зачислении.

Запись детей, имеющих приоритетное право зачисления, начинается с апреля. Это касается живущих на закрепленной за школой территории, детей, у которых братья и сестры уже учатся в этой школе, и других льготников. Если раньше школа должна была зачислить малыша в течение семи дней после приема документов, то теперь - в течение трех рабочих дней после 30 июня. Затем, с 6 июля, можно будет подать заявление в школы не по месту жительства. Если места остались, ребенка зачислят. Прием будет идти до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. В приеме государственная школа может отказать только в случае, если свободные места закончились.

Нововведения не должны принести проблем, считают чиновники. Во всяком случае, для родителей все сейчас устроено вполне удобно - записать ребенка можно в МФЦ или на портале "Госуслуги" не выходя из дома.

- Заявления, поданные через портал госуслуг и через МФЦ, имеют равную юридическую силу. Никаких преимуществ тот или иной способ подачи документов заявителю не дает. Именно поэтому в последние годы почти половина родителей отдают предпочтение именно дистанционному способу записи детей в первый класс, - отмечают в Смольном. - Обращаем внимание, что независимо от того, были ли прикреплены электронные образцы документов при подаче заявления через портал или МФЦ, оригиналы все равно предоставляются родителями лично в образовательное учреждение.

- Процесс точно регламентирован и отработан, неожиданностей быть не должно, - уверена директор петербургской средней общеобразовательной школы N 232 Наталья Прокофьева. - Могут быть проблемы разве что частного характера - например, у родителей, которые не могут определиться со школой, подают заявление в одну, потом передумывают. Но это единичные случаи, и они будут всегда. А мы, работники системы образования, к этим изменениям совершенно готовы.

- Родители точно не заметят перемен, ведь сейчас заявления подаются в удаленном режиме - на сайте госуслуг или через МФЦ, - считает многодетная петербурженка Марина Синицына. - У меня четверо детей, и, кажется, я прошла все варианты записи в первый класс. Помню, как приходилось с ночи занимать очередь под школой, чтобы оформить старшую дочь. Как безнадежно рухнул сайт, когда я вместе с тысячами родителей пыталась подать заявление онлайн на второго ребенка. Потом принцип первоочередности отменили, и стало все равно, в какой именно день записываться в школу, - с третьим ребенком уже не было никаких проблем. В сентябре в первый класс пойдет младшенький, и я совершенно спокойна. В апреле так в апреле - даже хорошо, меньше ждать ответа.

Как у соседей

В Калининградской области в этом году подача заявлений в первые классы в двух муниципалитетах - Калининграде и городе-спутнике Гурьевске - будет вестись только в электронном виде, через портал "Госуслуги". Такие ограничения, по словам министра образования региона Светланы Трусеневой, связаны с мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции, поскольку в школы этих двух городов подача заявлений идет особенно массово.

- На сайте каждой школы можно видеть предварительное количество мест для поступления в первый класс. После 30 июня эти цифры будут проанализированы учредителями, чтобы принять решение по возможной корректировке приема либо чтобы переориентировать ребят, в случае отсутствия свободных мест, в другие образовательные организации, - пояснила министр. - Хочу уверить всех родителей, ни один ребенок не останется без обучения.

Сами родители будущих первоклассников уже на низком старте. Доступ к записи на "Госуслугах" для жителей областного центра откроется 1 апреля в 10 утра, для жителей муниципалитетов - с 14 часов.

Цифра

64 тысячи первоклассников примут школы Петербурга 1 сентября 2021 года.