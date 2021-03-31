Из апрельских квитанций для жильцов первых этажей пропадет строка оплаты за лифт. Появление этого пункта в счетах за прошлый месяц наделало немало шума. Комитет по тарифам разъяснил: жильцов первых этажей все-таки обяжут платить за лифт, но позже. "РГ" рассказывает, с чем связаны эти нововведения.

Тренд на освобождение жильцов первых этажей от оплаты за лифт появился в девяностые годы. Но уже к началу нулевых в большинстве городов вернулись к схеме, что за лифт платят все жильцы, независимо от того, на каком этаже они проживают. Соответствующие поправки появились и в Жилищном кодексе.

Точку в вопросе в 2017 году поставил пленум Верховного суда России, выпустив постановление, указывающее, что лифтовое оборудование является частью общедомового имущества, а значит, за него должны платить все.

Размер платы за содержание лифтов регулируется местными органами власти. И в Петербурге долгие годы в распоряжениях комитета по тарифам указывалось, что жильцы первых этажей освобождаются от обязанности скидываться за лифты.

Однако при проверке распоряжения комитета по тарифам, регулирующего оплату за общедомовое имущество в 2021 году, прокуратура Петербурга обнаружила несоответствие федеральному законодательству и обязала исправить нарушение. Именно поэтому в мартовских квитанциях для первых этажей появилась строка о необходимости платы за лифт.

Суммы у всех разные. В среднем содержание одного лифта обходится от 5,1 тысячи рублей в месяц до 6,8 тысячи. Например, жильцы типовой девятиэтажки на 36 квартир в парадной должны платить в месяц за лифт чуть больше 140 рублей.

Но дома бывают разные. Например, в Петербурге есть здания, где лифт имеется только в одной парадной и теперь получается, что остальные жильцы, которые туда даже доступа не имеют, должны платить за это оборудование.

Учитывая широкий общественный резонанс, в комитете по тарифам временно приостановили взимание платы за лифт с жильцов первых этажей и людей, живущих в подъездах без лифтов. Но в ведомстве утверждают: мера эта временная, рано или поздно оплата все равно будет введена.

В прокуратуре Петербурга "РГ" сообщили, что порядок оплаты за лифт может быть отрегулирован на собрании собственников жилья. Тем, кто не ставил такой вопрос на повестку, квитанции рассылаются исходя из расчетов комитета по тарифам, и тогда плата должна быть распределена равномерно на всех жильцов дома.

- Но никто не мешает жильцам, где есть одна парадная без лифта, а все остальные с лифтами, освободить жильцов не пользующихся подъемником от оплаты на общем собрании. Точно так же можно вынести в повестку освобождение от оплаты для жильцов первых этажей, - говорят в прокуратуре. Правда, в надзорном ведомстве провели небольшой мониторинг и выяснили, в большинстве домов, где тема лифтов выносится на повестку собрания, жильцы отказываются освобождать соседей от платы за это оборудование.

В среднем содержание одного лифта обходится от 5,1 до 6,8 тысячи рублей в месяц

- Проблема здесь в самом отношении к лифтам. У нас их воспринимают с позиции, кто пользуется, тот и платит. Но лифт - это часть общедомового имущества, и здесь неважно, на каком этаже живет человек. Ведь если следовать логике освобождения от оплаты, получится, что жильцы первых этажей не должны платить, например, за ремонт кровли, ведь когда протекает крыша, их не заливает. Также по этой логике те, кто живет на последних этажах, не должны участвовать в содержании подвалов, - говорит председатель Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ Петербурга Марина Акимова.

Тем не менее эксперт считает, что возмущение жильцов оправданно.

- У нас жильцы первых этажей десятилетиями не платили за лифт и были уверены, что так и должно быть. Люди не следили за изменениями в федеральном законодательстве, для них появление в квитанции новой строчки стало полной неожиданностью. Конечно, это неправильно. Прежде чем вводить такую норму в регионе, нужно было провести широкую разъяснительную работу, - говорит Акимова.

В комитете по тарифам отмечают, что в период действия моратория люди как раз и должны привыкнуть к новым правилам. Сколько времени продлится этот переходный период, пока неизвестно. В Смольном используют обтекаемую формулировку, что жильцов первых этажей освободили от оплаты временно, до "особого распоряжения". Без указания даты.

Но, несмотря на то что тема лифтов в жизни обитателей первых этажей широко обсуждается уже месяц, объявлений с разъяснениями в подъездах и на сайтах управляющих компаний в большинстве своем так и не появилось.