Видео: Журналист заснял хоровод оленей в Мурманской области

Фотожурналист из Мурманска Лев Федосеев снял хоровод оленей в селе Ловозере. Съемки проводились с помощью квадрокоптера во время вакцинации животных в оленеводческих хозяйствах Заполярья.

На видеоролике видно, как взрослые олени-самцы формируют медленно вращающийся круг с выраженным центром. Это помогает защитить наиболее слабых животных - самок и детенышей - от нападения хищников.

Как отмечают зоологи, такое поведение характерно не только для оленей. Подобную "защиту" создают многие другие копытные дикие животные - например, бизоны и зубры.

Любопытно, что главным средством защиты от хищников для оленей служат не столько рога, как принято считать, а крепкие ноги и копыта, которыми они отбиваются, например, от волков. Рога самцы используют больше во время брачного периода для борьбы с соперниками, и сбрасывают их в начале зимы после спаривания. Самки оленей избавляются от рогов весной, после отела.